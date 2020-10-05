Уряд Іспанії запровадив надзвичайний стан у Мадриді

Уряд Іспанії в п'ятницю, 9 жовтня, попри спротив з боку регіональної влади, оголосив надзвичайний стан в Мадриді та столичному регіоні у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в регіоні.

"Уряд вирішив оголосити надзвичайний стан... на наступні 15 днів", - заявив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла після термінового засідання уряду, повідомляє агентство AFP. Засідання іспанського уряду було скликано на наступний день після того, як Вищий суд Мадрида постановив зняти низку обмежень, рекомендованих раніше для регіону МОЗ країни. Як повідомляється, даний захід набуває чинності негайно.

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В кінці минулого тижня уряд Іспанії схвалив розпорядження МОЗ, відповідно до якого були запроваджені обмеження для столиці і дев'яти передмість, також входять до складу автономної спільноти Мадрид. Всього обмежувальні заходи торкнулися близько 4,8 млн осіб. На цій території забороняється виходити на вулицю без крайньої потреби. Винятком може бути лише навчання, дорога на роботу, медичні або якісь інші невідкладні причини. Істотні обмеження введені і щодо роботи магазинів, готелів, об'єктів громадського харчування.

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Тоді глава регіонального уряду Ісабель Аюсо іронічно відреагувала на рішення МОЗ про посилення заходів, зазначивши, що тепер в Мадрид простіше потрапити з Берліна, ніж з передмістя. При цьому вона "подякувала" главі уряду Іспанії Педро Санчесу "за посіяний хаос".