В Іспанії та Франції відбулися антикарантинні протести

Тисячі демонстрантів вийшли в неділю, 27 вересня, на вулиці столиці Іспанії Мадрида, щоб висловити своє обурення жорсткими заходами, запровадженими урядом країни для боротьби з поширенням коронавірусу, інформує агенція dpa.

21 вересня рішення влади іспанської столиці запровадити особливо суворі карантинні заходи для 850 тисяч жителів найбідніших районів міста викликало бурхливу критику громадян. Відповідно до цих правил, жителям кварталів, у яких запроваджений карантин, дозволяється тепер залишати їхні межі лише заради того, щоб дістатися до роботи і школи або потрапити до лікаря. Крім того, громадські паркування, магазини і ресторани в цих районах повинні зачинятися о 22:00.

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"Це сегрегація"

З понеділка, 28 вересня, ці заходи рішенням уряду Мадрида поширилися ще на вісім кварталів, в яких проживають загалом близько 167 тисяч осіб. Таким чином, кількість жителів Мадрида, на яких поширюються особливо жорсткі обмежувальні заходи, зросте до близько одного мільйона осіб.

Обурені жителі іспанської столиці, які зібралися 27 вересня поблизу будівлі регіонального парламенту, вимагали відставки консервативної глави уряду Мадрида Ісабель Діас Аюсо. "Це не обмеження - це сегрегація", - скандували демонстранти. "На багатіїв жодні обмеження не накладаються", - було написано на одному з транспарантів. Раніше Діас Аюсо висловила переконання у тому, що зростання кількості нових заражень в бідних кварталах Мадрида пов'язане зі способом життя людей там. Ця заява викликала неприхований гнів громадян.

З початку пандемії загальна кількість заражень на коронавірус в Іспанії склала понад 700 тисяч випадків, понад 31 тисяча пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли. Столиця королівства Мадрид і його околиці вважаються регіоном, який найсильніше постраждав під час пандемії.

Протестувальники в Мадриді

Протести в Парижі і Марселі

Протести проти посилення урядових заходів боротьби з поширенням коронавірусу пройшли 27 вересня і в Парижі. В цей день в центрі міста зібралися власники ресторанів, барів і дискотек, щоб висловити обурення тим, що з понеділка, 28 вересня, ресторани, в яких не подають алкогольні напої, в 11 великих містах країни повинні будуть зачинятися о 22:00.

Багато власників ресторанів побоюються, що повне закриття їхніх закладів - це питання часу. "Ми не розуміємо, чому, з погляду уряду, люди в метро перебувають у більшій безпеці, ніж в наших ресторанах", - заявив представник об'єднання рестораторів "Ми залишимося відкритими". "Ми також не розуміємо, чому перебування в ресторані до 21:59 безпечно, а з 22:01 - смертельно", - додав він.

У другому за величиною після Парижа місті Франції Марселі, де останнім часом було відзначено стійке зростання кількості заражень коронавірусом, з опівночі 28 вересня ресторани і бари повинні будуть закритися зовсім. Деякі власники ресторанів уже заявили про те, що не збираються підкорятися цим розпорядженням. 26 вересня сотні рестораторів вийшли на вулиці Марселя, щоб висловити протест проти нових обмежувальних заходів.

Станом на ранок 28 вересня загальна кількість заражень на коронавірус у Франції з початку пандемії перевищує півмільйона випадків, понад 31 тисяча пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли.