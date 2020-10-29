 COVID-протести у Барселоні завершилися сутичками з поліцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2020

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COVID-протести у Барселоні завершилися сутичками з поліцією

У Барселоні сотні людей вийшли на акцію протесту проти обмежуючих заходів через коронавірус. Акція завершилася силовим протистоянням за поліцією.

Протестувальник у Барселоні

Протестувальник у Барселоні

У Барселоні у п'ятницю, 30 жовтня, відбулися сутички між поліцією та демонстрантами, невдоволеними суворими обмежуючими заходами, запровадженими в країні у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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Спочатку акція протесту на одній з центральних вулиць Барселони відбувалася мирно, у ній взяло участь близько 700 осіб. Утім, згодом, за даними місцевої поліції, група агресивно налаштованих демонстрантів почала жбурляти каміння, елементи металевої огорожі, які були встановлені для захисту адмінбудівель, та запалені фаєри у поліцейських. У відповідь силовики застосовували проти найагресивніших протестувальників гумові кийки.

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Після цього демонстранти розділилися на групи та розосередилися найближчими вулицями, де почали встановлювати барикади та підпалювати сміттєві контейнери. За даними агенції AP, протести цієї п'ятниці були найбільш насильницькими в Іспанії з початку запровадження локдауну через епідемію.

Сутички з поліцією у Барселоні

Сутички з поліцією у Барселоні

У п'ятницю в уряді Іспанії повідомили про рекордні для країни понад 25 тисяч нових випадків коронавірусу, що були підтверджені за попередню добу. Загальна кількість випадків в Іспанії з початку епідемії перевищила позначку в 1,1 мільйона осіб, загалом в країні померло майже 36 тисяч осіб, в яких було підтверджено інфікування коронавірусом.

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Напередодні, 29 жовтня, парламент Іспанії підтримав пропозицію уряду щодо продовження дії надзвичайного стану, спрямованого на боротьбу з поширенням коронавірусу, ще на шість місяців, до 9 травня 2021 року. Надзвичайний стан наділяє уряд надзвичайними повноваженнями, включаючи можливість тимчасового обмеження основних свобод, гарантованих Конституцією Іспанії, таких як право на вільне пересування.

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