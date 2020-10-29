 Іспанію охопили масові протести проти карантинних обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Іспанію охопили масові протести проти карантинних обмежень

Молодь, незадоволена карантинними заходами, вимагала негайної відставки уряду - як центрального, так і регіонального. Між тим в країні реєструють рекордну добову кількість заражень коронавірусом.

Протести у Барселоні

Протести у Барселоні

Найбільші зіткнення з поліцією протестувальників проти карантинних заходів стались у Барселоні. Тут у ніч на суботу, 31 жовтня, сотні молодих людей перекривали барикадами вулиці, підпалювали сміттєві контейнери і автомобілі, у тому числі поліцейські фургони, трощили і грабували магазини, кидали в поліцію каміння і пляшки.

Молодь, незадоволена карантинними заходами, вимагала негайної відставки уряду - як центрального, так і регіонального. Під час сутичок з поліцією, яка застосувала проти протестувальників кийки, поранено понад 30 осіб, у тому числі 20 поліцейських. Десятки протестувальників затримані.

Читайте також: Іспанія запровадила надзвичайний стан і комендантську годину

Протести у Барселоні

Протести у Барселоні

У центрі міста Бургос маніфестація під антикарантинними гаслами спочатку мала мирний характер, але потім сотні агресивно налаштованих молодих людей, озброєних камінням і палицями, напали на поліцейський спецназ, повідомляють правоохоронці. Поліція була змушена відступити під натиском натовпу.

Мітинги, що переросли у сутички з поліцією стались також у містах провінції Кантабрія, що на півночі Іспанії. Тут за звинуваченням у "замаху на життя співробітників поліції, непокору владі і заподіянні збитків міському господарству" затримали вісьмох осіб. У місті Сарагоса, столиці провінції Арагон, за аналогічні діяння за ґратами опинилися п'ятеро протестувальників. Заворушення стались і у баскському місті Більбао, де протикарантинний протест супроводжувався вимогами незалежності Країни басків від Іспанії.

Читайте також: Прем'єр Іспанії: в країні три мільйони заражених коронавірусом

У п'ятницю в уряді Іспанії повідомили про рекордні для країни понад 25 тисяч нових випадків коронавірусу, що були підтверджені за попередню добу. Загальна кількість випадків в Іспанії з початку епідемії перевищила позначку в 1,1 мільйона осіб, загалом в країні померло майже 36 тисяч осіб, в яких було підтверджено інфікування коронавірусом.

Протестувальники у Барселоні

Протестувальники у Барселоні

29 жовтня парламент Іспанії підтримав пропозицію уряду щодо продовження дії надзвичайного стану, спрямованого на боротьбу з поширенням коронавірусу, ще на півроку, до 9 травня 2021 року.

Читайте також: Коронавірус: Мадрид ізолювали від решти Іспанії

Надзвичайний стан наділяє уряд надзвичайними повноваженнями, включаючи можливість тимчасового обмеження основних свобод, гарантованих Конституцією Іспанії, таких як право на вільне пересування.

На місцевому рівні уряди 17 регіонів Іспанії в рамках НС отримали право запроваджувати комендантську годину або закривати кордони.

Також за темою

Spanien Madrid Denkmal für Opfer der Coronavirus-Pandemie

Надзвичайний стан в Іспанії продовжили на шість місяців 29.10.2020

Жителям Іспанії доведеться до травня 2021 року жити в умовах надзвичайного стану, який влада країни запровадила для боротьби з поширенням коронавірусу.

Spanien | Protest | Rauchbombe gegen die Polizei

COVID-протести у Барселоні завершилися сутичками з поліцією 30.10.2020

У Барселоні сотні людей вийшли на акцію протесту проти обмежуючих заходів через коронавірус. Акція завершилася силовим протистоянням за поліцією.

Belgien Geschlossene Bars in Brüssel

Бельгія закриває магазини і ще більше обмежує соціальні контакти 30.10.2020

В країні закриваються всі несуттєві магазини і заклади, робота в яких передбачає тісний контакт з клієнтом.

Реклама

Докладно

Виборчий плакат прихильників Джо Байдена, який закликає взяти участь у виборах у Вісконсіні

Більшість голосів - ще не перемога. Як обирають главу США

З початку двохтисячних президентом США двічі ставав кандидат, який не отримав більшості голосів виборців. Як це можливо?  

Північний потік-2: чому містечко Засніц отримало погрози від США (picture-alliance/Fotostand/freitag)

"Північний потік-2": чому США погрожують німцям (відео)

США розширили санкції проти "Північного потоку-2". Містечко Засніц у Німеччині отримало… листи з погрозами з-за океану.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  