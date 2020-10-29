Іспанію охопили масові протести проти карантинних обмежень

Найбільші зіткнення з поліцією протестувальників проти карантинних заходів стались у Барселоні. Тут у ніч на суботу, 31 жовтня, сотні молодих людей перекривали барикадами вулиці, підпалювали сміттєві контейнери і автомобілі, у тому числі поліцейські фургони, трощили і грабували магазини, кидали в поліцію каміння і пляшки.

Молодь, незадоволена карантинними заходами, вимагала негайної відставки уряду - як центрального, так і регіонального. Під час сутичок з поліцією, яка застосувала проти протестувальників кийки, поранено понад 30 осіб, у тому числі 20 поліцейських. Десятки протестувальників затримані.

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Протести у Барселоні

У центрі міста Бургос маніфестація під антикарантинними гаслами спочатку мала мирний характер, але потім сотні агресивно налаштованих молодих людей, озброєних камінням і палицями, напали на поліцейський спецназ, повідомляють правоохоронці. Поліція була змушена відступити під натиском натовпу.

Мітинги, що переросли у сутички з поліцією стались також у містах провінції Кантабрія, що на півночі Іспанії. Тут за звинуваченням у "замаху на життя співробітників поліції, непокору владі і заподіянні збитків міському господарству" затримали вісьмох осіб. У місті Сарагоса, столиці провінції Арагон, за аналогічні діяння за ґратами опинилися п'ятеро протестувальників. Заворушення стались і у баскському місті Більбао, де протикарантинний протест супроводжувався вимогами незалежності Країни басків від Іспанії.

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У п'ятницю в уряді Іспанії повідомили про рекордні для країни понад 25 тисяч нових випадків коронавірусу, що були підтверджені за попередню добу. Загальна кількість випадків в Іспанії з початку епідемії перевищила позначку в 1,1 мільйона осіб, загалом в країні померло майже 36 тисяч осіб, в яких було підтверджено інфікування коронавірусом.

Протестувальники у Барселоні

29 жовтня парламент Іспанії підтримав пропозицію уряду щодо продовження дії надзвичайного стану, спрямованого на боротьбу з поширенням коронавірусу, ще на півроку, до 9 травня 2021 року.

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Надзвичайний стан наділяє уряд надзвичайними повноваженнями, включаючи можливість тимчасового обмеження основних свобод, гарантованих Конституцією Іспанії, таких як право на вільне пересування.

На місцевому рівні уряди 17 регіонів Іспанії в рамках НС отримали право запроваджувати комендантську годину або закривати кордони.