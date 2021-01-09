Іспанія - й зокрема столиця країни Мадрид - потерпає від найсильнішого снігопаду за останні 50 років. Внаслідок негоди в країні загинули двоє людей - безпритульна особа на сході країни і жінка, яка опинилася в пастці у своєму авто, коли коли річка вийшла з берегів поблизу Малаги на півдні Іспанії. Про це повідомляє агенція Reuters у суботу, 9 січня.
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Цього ж дня у Мадриді очікується ще 20 сантиметрів снігу, а в інших місцях може випасти до 50 сантиметрів. Загалом на понад 400 вулицях порушено рух транспорту, сотні водіїв легкових та вантажних автомобілів застрягли в снігу або вимушені залишатися на місцях через погоду.
Сніг заблокував рух деякими вулицями Мадрида
Крім того, порушено рух поїздів між Мадридом та Валенсією. Також у Мадриді припинили роботу автобусний транспорт і служби з вивезення сміття. Напередодні через негоду закрили столичний аеропорт. А ратушу в місті Толедо в центрі Іспанії довелося очистити від снігу за допомогою військових.
Пожежники допомагають водіям, які застрягли на засніжених дорогах
Як зазначає інформагентство AFP, в Мадриді не було такого снігопаду з 1971 року. Мер міста опублікував у соцмережі Twitter відеозвернення із закликом до містян залишатися вдома. Між тим жителі Мадрида все одно гуляють містом - діти ліплять сніговиків, а дорослі пересуваються на лижах.
Окрім столиці, від снігопадів ще постраждали регіони Кастилія-Ла-Манча в центрі країни та Валенсія на сході Іспанії.
Причиною снігопаду стала буря "Філомена". Очікується, що 10 січня вона просуватиметься далі на північний схід. Це може зменшити снігопади, але низькі температури, ймовірно, залишаться.
Нагадаємо, 6 січня зафіксували неофіційний національний температурний рекорд - мінус 34,1 градуса на висоті понад дві тисячі метрів на приватній метеостанції в центральних іспанських Піренеях.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Відрізані від зовнішнього світу
Спричинений снігом хаос на півдні Німеччини та в Австрії триває. Через заблоковані снігом дороги лише в австрійській землі Зальцбург станом на 14 січня близько 17 тисяч осіб відрізані від зовнішнього світу. Внаслідок снігопадів не дістатись і до популярних гірськолижних курортів в Тіролі та Форальбергу, серед яких Ішгль, Лех, Зельден та Цюрс.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Стихійне лихо в Баварії
У ніч на 13 січня в районах на півдні та сході Баварії випало від 20 до 30 сантиметрів нового снігу. Тут оголошено стан стихійного лиха, школи закриті.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Важка артилерія
До розчищення снігу залучені не тільки комунальні служби, а й тисячі пожежників, поліцейських, військових Бундесверу, а також волонтерів. Пріоритет в очищенні - автодороги та залізничні колії. Однак снігоочисники, а також техніку Бундесверу (як на фото) зараз можна бачити повсюди.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Снігопади не припиняються
Також і у приватних господарствах люди усіма силами звільняють дахи будинків та під'їзди до дворів від снігу. До вечора 14 січня в районах на півдні та сході Баварії очікується випадіння до 60, а подекуди і 100 сантиметрів нового снігу.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
"Ми дістали грабарки"
В аеропорту Мюнхена тільки впродовж 12-13 січня через снігопади скасували близько 140 рейсів. "Ми дістали грабарки і докладаємо усіх зусиль", - запевнив у Twitter пасажирів німецький авіаперевізник Lufthansa.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
В очікуванні вильоту
Через снігопади та погіршену видимість в мюнхенському аеропорту не тільки скасовують рейси. Навіть дозволені злети та посадки здійснюються з великими затримками. Для розмороження літака - як от Airbus A321 на фото - потребують додаткового часу.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Рух потягів обмежений
Той, хто думав, що потягом у снігопад дістатись до пункту призначення певніше, помилявся. Через сніг та впалі дерева низка залізничних колій на півдні Німеччини та в Австрії заблоковані. На світлині - залізнична станція у містечку Марктобердорф у Баварії.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
На дорогах все стоїть
30 кілометрів затору - для автобану A8 у Баварії це рекорд. Неподалік Зігсдорфа на автодорогу від тяжкості снігу впало дерево, що і затримало рух. А на ділянку автобану B305 поблизу Берхтесгадена, що на півдні Баварії, зійшла лавина. Ніхто не постраждав, але рух автомобілів там довелось припинити.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Підвищена небезпека сходження лавин
У деяких альпійських районах в Австрії та Баварії оголошені четвертий та найвищий - п'ятий - рівень загрози сходження лавин. 12 січня внаслідок сходження лавини поблизу австрійського гірськолижного курорту Лех-ам-Арльберг загинули троє німецких лижників. Місцева влада наполегливо просить відпочивальників-лижників кататися лише на відкритих трасах.
Автор: Франціска Апфель