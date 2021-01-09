Іспанія - й зокрема столиця країни Мадрид - потерпає від найсильнішого снігопаду за останні 50 років. Внаслідок негоди в країні загинули двоє людей - безпритульна особа на сході країни і жінка, яка опинилася в пастці у своєму авто, коли коли річка вийшла з берегів поблизу Малаги на півдні Іспанії. Про це повідомляє агенція Reuters у суботу, 9 січня.

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Цього ж дня у Мадриді очікується ще 20 сантиметрів снігу, а в інших місцях може випасти до 50 сантиметрів. Загалом на понад 400 вулицях порушено рух транспорту, сотні водіїв легкових та вантажних автомобілів застрягли в снігу або вимушені залишатися на місцях через погоду.

Сніг заблокував рух деякими вулицями Мадрида

Крім того, порушено рух поїздів між Мадридом та Валенсією. Також у Мадриді припинили роботу автобусний транспорт і служби з вивезення сміття. Напередодні через негоду закрили столичний аеропорт. А ратушу в місті Толедо в центрі Іспанії довелося очистити від снігу за допомогою військових.

Пожежники допомагають водіям, які застрягли на засніжених дорогах

Як зазначає інформагентство AFP, в Мадриді не було такого снігопаду з 1971 року. Мер міста опублікував у соцмережі Twitter відеозвернення із закликом до містян залишатися вдома. Між тим жителі Мадрида все одно гуляють містом - діти ліплять сніговиків, а дорослі пересуваються на лижах.

Окрім столиці, від снігопадів ще постраждали регіони Кастилія-Ла-Манча в центрі країни та Валенсія на сході Іспанії.

Причиною снігопаду стала буря "Філомена". Очікується, що 10 січня вона просуватиметься далі на північний схід. Це може зменшити снігопади, але низькі температури, ймовірно, залишаться.

Нагадаємо, 6 січня зафіксували неофіційний національний температурний рекорд - мінус 34,1 градуса на висоті понад дві тисячі метрів на приватній метеостанції в центральних іспанських Піренеях.

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