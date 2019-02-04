Снігопади у Альпах: хаос на дорогах і загроза сходження лавин

Потужні снігопаді, що пройшли в Альпах останніми днями, призвели до транспортного хаосу в багатьох регіонах, відключень електроенергії і загрози сходження лавин, повідомляє у неділю, 6 грудня, агентство новин dpa.

У Австрії заблоковано багато гірських доріг, а тими, що відкриті, можна проїхати лише із використанням протиковзких ланцюгів на колесах. На перевалі Бреннер між Австрією та Італією було зупинене залізничне сполучення, також був обмежений рух на авомагістралі. За даними місцевих служб, у всьому Східному Тиролі спостерігаються перебої з постачання електроенергії. До ліквідації наслідків негоди залучили 1400 рятувальників.

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Також у регіоні оголошено найвищий рівень небезпеки сходження лавин. За даними місцевої влади, у деяких місцях слід очікувати спонтанних сходжень "надзвичайно великих" лавин. Жителів загрожених районів попросили за можливості залишатися вдома. Вже повідомляється про сходження двох лавин в окрузі Лієнц у Східному Тиролі, були пошкоджені декілька будинків місцевих жителів і ресторан.

Наслідки сходження лавини у громаді Гопфґартен в окрузі Лієнц у Східному Тиролі

У Південному Тиролі, що на півночі Італії, також спостерігаються масові перебої з постачанням електроенергії, повідомила місцева служба цивільного захисту. У Доломітових Альпах неподалік Беллуно снігові завали сягають висоти у декілька метрів. Там також пошкоджено багато ліній електропередач.

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Швецарія також повідомляє, що в країні через негоду спостерігаються проблеми із залізничним і автомобільним рухом. Влада попередила, що такі погодні умови є вкрай небезпечними для здійснення лижних турів, фрірайдів і прогулянок на снігоступах. У деяких місцях через масове танення снігу спостерігається підвищення рівня води.

Через снігопади у Альпах виникли проблеми із рухом транспорту

Перенесено етап Кубка світу з гігантського слалому серед чоловіків

Негода внесла корективи і у графік змагань гірськолижників. Через несприятливі погодні умови організатори перенесли змагання з гігантського слалому у чоловіків в рамках етапу Кубка світу, що мали відбутися цієї неділі на італійському курорті Санта-Катерина-Вальфурва. Як повідомила Міжнародна федерація лижного спорту, змагання відбудуться в понеділок. Також через високий ризик сходження лавин були скасовані два заїзди в супергіганті у жінок у швейцарському Санкт-Моріці.

Дивитись відео 01:29 Поділитись Контрольовані лавини: як підривають снігові завали (14.01.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3BWYF Контрольовані лавини: як підривають снігові завали (14.01.2019)