Снігопади у Альпах: хаос на дорогах і загроза сходження лавин

Потужні снігопаді, що пройшли в Альпах останніми днями, призвели до транспортного хаосу в багатьох регіонах, відключень електроенергії і загрози сходження лавин, повідомляє у неділю, 6 грудня, агентство новин dpa.
У Австрії заблоковано багато гірських доріг, а тими, що відкриті, можна проїхати лише із використанням протиковзких ланцюгів на колесах. На перевалі Бреннер між Австрією та Італією було зупинене залізничне сполучення, також був обмежений рух на авомагістралі. За даними місцевих служб, у всьому Східному Тиролі спостерігаються перебої з постачання електроенергії. До ліквідації наслідків негоди залучили 1400 рятувальників.
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Також у регіоні оголошено найвищий рівень небезпеки сходження лавин. За даними місцевої влади, у деяких місцях слід очікувати спонтанних сходжень "надзвичайно великих" лавин. Жителів загрожених районів попросили за можливості залишатися вдома. Вже повідомляється про сходження двох лавин в окрузі Лієнц у Східному Тиролі, були пошкоджені декілька будинків місцевих жителів і ресторан.
Наслідки сходження лавини у громаді Гопфґартен в окрузі Лієнц у Східному Тиролі
У Південному Тиролі, що на півночі Італії, також спостерігаються масові перебої з постачанням електроенергії, повідомила місцева служба цивільного захисту. У Доломітових Альпах неподалік Беллуно снігові завали сягають висоти у декілька метрів. Там також пошкоджено багато ліній електропередач.
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Швецарія також повідомляє, що в країні через негоду спостерігаються проблеми із залізничним і автомобільним рухом. Влада попередила, що такі погодні умови є вкрай небезпечними для здійснення лижних турів, фрірайдів і прогулянок на снігоступах. У деяких місцях через масове танення снігу спостерігається підвищення рівня води.
Через снігопади у Альпах виникли проблеми із рухом транспорту
Перенесено етап Кубка світу з гігантського слалому серед чоловіків
Негода внесла корективи і у графік змагань гірськолижників. Через несприятливі погодні умови організатори перенесли змагання з гігантського слалому у чоловіків в рамках етапу Кубка світу, що мали відбутися цієї неділі на італійському курорті Санта-Катерина-Вальфурва. Як повідомила Міжнародна федерація лижного спорту, змагання відбудуться в понеділок. Також через високий ризик сходження лавин були скасовані два заїзди в супергіганті у жінок у швейцарському Санкт-Моріці.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Відрізані від зовнішнього світу
Спричинений снігом хаос на півдні Німеччини та в Австрії триває. Через заблоковані снігом дороги лише в австрійській землі Зальцбург станом на 14 січня близько 17 тисяч осіб відрізані від зовнішнього світу. Внаслідок снігопадів не дістатись і до популярних гірськолижних курортів в Тіролі та Форальбергу, серед яких Ішгль, Лех, Зельден та Цюрс.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Стихійне лихо в Баварії
У ніч на 13 січня в районах на півдні та сході Баварії випало від 20 до 30 сантиметрів нового снігу. Тут оголошено стан стихійного лиха, школи закриті.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Важка артилерія
До розчищення снігу залучені не тільки комунальні служби, а й тисячі пожежників, поліцейських, військових Бундесверу, а також волонтерів. Пріоритет в очищенні - автодороги та залізничні колії. Однак снігоочисники, а також техніку Бундесверу (як на фото) зараз можна бачити повсюди.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Снігопади не припиняються
Також і у приватних господарствах люди усіма силами звільняють дахи будинків та під'їзди до дворів від снігу. До вечора 14 січня в районах на півдні та сході Баварії очікується випадіння до 60, а подекуди і 100 сантиметрів нового снігу.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
"Ми дістали грабарки"
В аеропорту Мюнхена тільки впродовж 12-13 січня через снігопади скасували близько 140 рейсів. "Ми дістали грабарки і докладаємо усіх зусиль", - запевнив у Twitter пасажирів німецький авіаперевізник Lufthansa.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
В очікуванні вильоту
Через снігопади та погіршену видимість в мюнхенському аеропорту не тільки скасовують рейси. Навіть дозволені злети та посадки здійснюються з великими затримками. Для розмороження літака - як от Airbus A321 на фото - потребують додаткового часу.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Рух потягів обмежений
Той, хто думав, що потягом у снігопад дістатись до пункту призначення певніше, помилявся. Через сніг та впалі дерева низка залізничних колій на півдні Німеччини та в Австрії заблоковані. На світлині - залізнична станція у містечку Марктобердорф у Баварії.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
На дорогах все стоїть
30 кілометрів затору - для автобану A8 у Баварії це рекорд. Неподалік Зігсдорфа на автодорогу від тяжкості снігу впало дерево, що і затримало рух. А на ділянку автобану B305 поблизу Берхтесгадена, що на півдні Баварії, зійшла лавина. Ніхто не постраждав, але рух автомобілів там довелось припинити.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Підвищена небезпека сходження лавин
У деяких альпійських районах в Австрії та Баварії оголошені четвертий та найвищий - п'ятий - рівень загрози сходження лавин. 12 січня внаслідок сходження лавини поблизу австрійського гірськолижного курорту Лех-ам-Арльберг загинули троє німецких лижників. Місцева влада наполегливо просить відпочивальників-лижників кататися лише на відкритих трасах.
Автор: Франціска Апфель