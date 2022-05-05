Нафталі Беннетт - ізраїльський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нафталі Беннетт".

Нафталі Беннетт змінив Біньяміна Нетаньяху на посаді прем’єр-міністра Ізраїлю в червні 2021 року. Це сталося після того, як консервативна партія "Лікуд" так і не змогла сформувати свій коаліційний уряд, хоча на парламентських виборах у березні 2021 року й отримала найбільше голосів. Більш успішною в питанні формування уряду виявилась коаліція з восьми партій, до якої увійшли альянс правих сил "Яміна", до якого власне й належить Нафталі Беннетт, та ліберальна партія "Єш Атід" на чолі з Яіром Лапідом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.