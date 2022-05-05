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Нафталі Беннетт

Нафталі Беннетт - ізраїльський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нафталі Беннетт".

Нафталі Беннетт змінив Біньяміна Нетаньяху на посаді прем’єр-міністра Ізраїлю в червні 2021 року. Це сталося після того, як консервативна партія "Лікуд" так і не змогла сформувати свій коаліційний уряд, хоча на парламентських виборах у березні 2021 року й отримала найбільше голосів. Більш успішною в питанні формування уряду виявилась коаліція з восьми партій, до якої увійшли альянс правих сил "Яміна", до якого власне й належить Нафталі Беннетт, та ліберальна партія "Єш Атід" на чолі з Яіром Лапідом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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Ізраїльський прем'єр заявляє про прогрес на переговорах України та РФ  21.03.2022

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Ізраїль планує подвоїти кількість поселенців на Голанських висотах

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Парламент Ізраїлю ухвалив бюджет і запобіг достроковим виборам

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Ядерна програма Ірану досягла поворотного моменту, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН. Він закликав інші країни не допустити отримання Тегераном ядерної зброї.
Четверо палестинців загинули під час операції армії Ізраїлю проти ісламістів

Четверо палестинців загинули під час операції армії Ізраїлю проти ісламістів 26.09.2021

Щонаймеше четверо палестинців загинули під час сутичок із ізраїльською армією на Західному березі річки Йордан. Військові кажуть, що палестинці були озброєні.
COVID-19: Німеччина віднесла Ізраїль до зони підвищеного ризику

COVID-19: Німеччина віднесла Ізраїль до зони підвищеного ризику 14.08.2021

Через поширення коронавірусу в Ізраїлі Німеччина внесла його до переліку країн підвищеного ризику. Добовий приріст інфікованих становив в Ізраїлі 6102 випадки, 453 пацієнти перебувають у лікарнях в критичному стані.

Ізраїль: завершення ери Нетаньяху і новий хисткий уряд

Ізраїль: завершення ери Нетаньяху і новий хисткий уряд 15.06.2021

У неділю Кнесет підтримав створення нового уряду на чолі з Нафталі Беннеттом, хоч і незначною перевагою голосів. Це означає завершення ери Біньяміна Нетаньяху, але нова урядова коаліція далеко не монолітна.
Кінець ери Нетаньяху: парламент Ізраїлю підтримав нову коаліцію

Кінець ери Нетаньяху: парламент Ізраїлю підтримав нову коаліцію 13.06.2021

Парламент Ізраїлю підтримав створення нової урядової коаліції без участі партії Біньяміна Нетаньяху. Утім, останній обіцяв повернутися.

Через голосування в Радбезі ООН посла України викликали до МЗС Ізраїлю

Через голосування в Радбезі ООН посла України викликали до МЗС Ізраїлю 25.12.2016

До МЗС Ізраїлю викликали послів країн, які проголосували за резолюцію Ради Безпеки ООН, що засуджує політику поселень Ізраїлю. Серед них був і посол України.