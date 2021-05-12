 Кінець ери Нетаньяху: парламент Ізраїлю підтримав нову коаліцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2021

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Кінець ери Нетаньяху: парламент Ізраїлю підтримав нову коаліцію

Парламент Ізраїлю підтримав створення нової урядової коаліції без участі партії Біньяміна Нетаньяху. Утім, останній обіцяв повернутися.

Біньямін Нетаньяху (ліворуч) вітає Нафталі Беннета після голосування у Кнесеті

Біньямін Нетаньяху (ліворуч) вітає Нафталі Беннета після голосування у Кнесеті

Парламент Ізраїлю більшістю лише в один голос підтримав створення нової урядової коаліції з восьми партій під керівництвом Яїра Лапіда та Нафталі Беннетта. За нову коаліцію після запеклих дебатів у неділю, 13 червня, віддали свої голоси 60 зі 120 депутатів Кнесету, 59 виступили проти, один депутат утримався, повідомляє інформагенція dpa.

Таким чином, в Ізраїлі завершується ера Біньяміна Нетаньяху, який упродовж 12 останніх років обіймав посаду голови уряду.

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За домовленістю, перші два роки головою уряду країни буде Беннетт з альянсу правих партій "Яміна", після чого його змінить Яїр Лапід з ліберальної партії  "Єш Атід" ("Є майбутнє") . До складу нового кабінету мають входити 27 міністрів. Міккі Леві з партії "Єш Атід" обрали головою парламенту.

Беннетт погрожує ХАМАС

Промову Беннетта у парламенті переривали вигуками соратники Нетаньяху. Беннетт висловився проти повернення ядерної угоди з Іраном. Він також попередив радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, яке фактично править у Секторі Гази, про "залізну стіну" у разі, якщо  продовжиться обстріл цілей в Ізраїлі. Утім, ХАМАС вже запевнив, що продовжить збройну боротьбу проти Ізраїлю.

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Беннетт серед іншого пообіцяв, що за його прем'єрства уряд Ізраїлю здійснюватиме спроби зближення з іншими арабськими державами.

До нової коаліції увійшли вісім партій - як правого, так і лівого спрямування. Вперше в історії країни належить до коаліції і арабська партія РААМ.

Лідер консервативної партії "Лікуд" Біньямін Нетаньяху, виступаючи у парламенті, наголосив: "Якщо ми маємо піти в опозицію, то ми зробимо це - до часу, поки не повалимо цей небезпечний уряд".

Політична криза в Ізраїлі

Парламентські вибори в Ізраїлі - вже четверті за два останні роки - відбулися 23 березня. На них перемогла партія "Лікуд", очолювана Біньяміном Нетаньяху. Втім, партія отримала лише чверть від 120 мандатів, і не змогла сформувати новий уряд.

Тому останніми тижнями в країні тривали переговори щодо створення так званої "коаліції змін", для утворення уряду без участі "Лікуд".

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