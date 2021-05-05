Новим президентом Ізраїлю обрали Іцхака Герцога

Парламент Ізраїлю обрав новим президентом країни Іцхака Герцога. За його кандидатуру під час голосування у середу, 2 червня, віддали свої голоси 87 депутатів Кнесету, повідомляє інформаційне агентство dpa.

Суперниця Герцога, активістка і вчителька Мір'ям Перец, отримала натомість лише 26 голосів на свою підтримку. Герцог, який з 2013 року очолював опозиційну політсилу "Авода" (Ізраїльську партію праці), перебере президентські повноваження у Реувена Рівліна 9 липня. У Рівліна завершується семирічний термін перебування на посаді.

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Нетаньяху вже привітав переможця

Герцог заявив, що буде "президентом Ізраїлю" та закликав до єднання у країні, розділеній гострою політичною кризою. "Прийшов час зводити мости", - заявив він, пообіцявши боротися проти антисемітизму у всьому світі.

Президент Ізраїлю виконує здебільшого представницікі функції. Серед головних його повноважень - помилування в'язнів та надання мандату на формування уряду. Президента обирають у парламенті таємним голосуванням на семирічний термін.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав Герцога у повідомленні в Twitter. Від імені усіх жителів країни він побажав новому президенту успіху.

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Політична криза в Ізраїлі

Вибори президента Ізраїлю відбулися на тлі гострої політичної кризи в країні. Очікується, що вже найближчим часом уряд Нетаньяху буде розформовано.

Згідно з результатами вже четвертих за два останні роки парламентських виборів, що відбулися 23 березня, на них перемогла консервативна партія "Лікуд", очолювана Нетаньяху. Втім, ці результати були невтішними для прем'єр-міністра Ізраїлю, адже його політична сила втратила кілька місць у парламенті, отримавши лише чверть від 120 мандатів, і не змогла сформувати новий уряд.

Так само не вистачало голосів для формування правлячої коаліції у помірно лівого опозиційного табору. Однак останніми тижнями в країні тривали переговори щодо створення так званої коаліції змін, для утворення уряду без участі "Лікуд". 2 червня її представники зібралися у місті Рамат-Ган для врегулювання останніх деталей перед оголошенням про створення нової коаліції.

У головного конкурента Нетаньяху Яіра Лапіда, лідера партії "Єш Атід", яка на виборах 23 березня посіла друге місце, є час до кінця дня 2 червня, аби заявити президенту Ізраїлю про успішне формування коаліції.