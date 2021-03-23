 ″Лікуд″ Біньяміна Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2021

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Новини

"Лікуд" Біньяміна Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі

Партія Нетаньяху "Лікуд" перемагає, згідно з попередніми даними, і може отримати чверть місць у Кнесеті.

Прибічники партії Лікуд прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху реагують на оголошення результатів екзитполів

Прибічники партії "Лікуд" прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху реагують на оголошення результатів екзитполів

На парламентських виборах в Ізраїлі, за результатами підрахунку 90 відсотків голосів, лідирує консервативна партія "Лікуд", очолювана прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Про це повідомляють інформаційні агентства dpa і Reuters в середу, 24 березня.

Якщо цей результат збережеться, "Лікуд" зможе отримати 30 зі 120 депутатських мандатів в парламенті. Зараз "Лікуд" має 36 місць у Кнесеті.Читайте також: 

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Доля коаліції у Кнесеті під питанням

Також наразі не відомо, чи зможе Нетаньяху знайти достатню кількість союзників, щоб сформувати правлячу коаліцію, аби отримати крісло прем'єр-міністра знову. Так, разом з партією правого спрямування "Яміна" ексміністра оборони Ізраїлю Нафталі Бенета "Лікуд" може набрати лише 59 мандатів.

За попередніми результатами, арабській партії РААМ вдалося подолати бар'єр в 3,25 відсотка голосів і пройти в парламент, отримавши п'ять мандатів. "Партія майбутнього" головного конкурента Нетаньяху Яіра Лапіда, що представляє інтереси середнього класу, ймовірно, отримає 17 парламентських мандатів.

Політична криза у Ізраїлі триває вже два роки

Парламентські вибори в Ізраїліпроводяться вже в четвертий раз за останні два роки. Колишній уряд розпався в грудні через те, що партнери по правлячій коаліції Біньямін Нетаньяху і Бені Ганц з опозиційного блоку "Кахоль-Лаван" не змогли домовитися про державний бюджет на наступний рік.

Тоді Нетаньяху відмовився затверджувати бюджет, пославшись на надзвичайні обставини через пандемію COVID-19. Критики вважали, що таким чином Нетаньяху хотів перешкодити Ганцу отримати пост прем'єр-міністра восени 2021 року, як це було погоджено в коаліційній угоді.

Протести проти Нетаньяху

Нові вибори оголошувалися на тлі протестів та різкої критики на адресу Нетаньяху, якого звинувачували у провалі боротьби з коронавірусом у країні. До того ж, через два тижні має відбутися судове засідання за звинуваченням прем'єра шахрайстві та хабарництві. Однак в останні місяці Ізраїль став світовим лідером за темпами вакцинації, що дозволило послабити протиепідемічні обмеження.

Через те, що кінцевий результат виборів, очевидно, знову не дасть можливості визначити однозначного переможця, експерти не виключають, що вже незабаром на країну можуть очікувати вже п'яті поспіль дострокові парламентські вибори.

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