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Лікуд

"Лікуд" - політична партія в Ізраїлі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лікуд".

"Лікуд" є консервативною політичною партією і вважається найбільшою політичною силою в Ізраїлі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новий президент Ізраїлю Іцхак Герцог присягнув у Кнесеті

Новий президент Ізраїлю Іцхак Герцог присягнув у Кнесеті 07.07.2021

Термін повноважень нового президента Ізраїлю Іцхака Герцога розпочнеться 9 липня. В Ізраїлі президент має здебільшого представницькі функції.
Новим президентом Ізраїлю обрали Іцхака Герцога

Новим президентом Ізраїлю обрали Іцхака Герцога 02.06.2021

Кнесет Ізраїлю обрав новим президентом країни Іцхака Герцога. Президент Ізраїлю виконує здебільшого представницькі функції.
Вибори в Ізраїлі: Нетаньяху не вдалося сформувати коаліцію

Вибори в Ізраїлі: Нетаньяху не вдалося сформувати коаліцію 05.05.2021

Лідер партії-переможниці виборів у Ізраїлі Біньямін Нетаньяху не знайшов партнерів для формування правлячої коаліції. Незабаром на країну можуть чекати нові вибори, припускають оглядачі.
Лікуд Біньяміна Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі

"Лікуд" Біньяміна Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі 24.03.2021

Партія Нетаньяху "Лікуд" перемагає, згідно з попередніми даними, і може отримати чверть місць у Кнесеті.
Партія Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі - прогноз

Партія Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі - прогноз 23.03.2021

Чинний прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має шанс сформувати новий уряд після перемоги на парламентських виборах. Усе залежить від готовності створити з ним коаліцію потенційних партнерів.
Парламент Ізраїлю підтримав свій саморозпуск

Парламент Ізраїлю підтримав свій саморозпуск 02.12.2020

Депутати Кнесету проголосували за попередню пропозицію саморозпуску. Питання може бути остаточно проголосоване вже наступного тижня.

Суд над Нетаньяху: які злочини інкримінують чинному прем'єру Ізраїлю

Суд над Нетаньяху: які злочини інкримінують чинному прем'єру Ізраїлю 25.05.2020

В Ізраїлі вперше за всю історію країни її чинний прем'єр-міністр постав перед судом. Сумнівної честі удостоївся Біньямін Нетаньяху. Як це сталося - у статті DW.
Кнесет підтримав коаліційний уряд Нетаньяху-Ганца

Кнесет підтримав коаліційний уряд Нетаньяху-Ганца 17.05.2020

Більшість членів Кнесету підтримала своїми голосами коаліційний уряд, утворений партією "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху й опозиційним блоком "Кахоль-Лаван" Бені Ганца. Це поклало край півторарічній політичній кризі.
Кнесет підтримав формування нового уряду Ізраїлю

Кнесет підтримав формування нового уряду Ізраїлю 07.05.2020

Кнесет підтримав формування нового кабінету партією "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху й опозиційним блоком "Кахоль-Лаван" Бені Ганца. Уряд має скласти присягу наступного тижня. Ізраїль зможе вийти з політичного глухого кута.
Верховний суд Ізраїлю дав зелене світло для формування уряду

Верховний суд Ізраїлю дав "зелене світло" для формування уряду 07.05.2020

Верховний суд Ізраїлю відхилив скарги проти перебування при владі Біньяміна Нетаньяху і проти коаліційної угоди між партією "Лікуд" і опозиційним блоком "Кахоль-Лаван".
В Ізраїлі після трьох виборів нарешті спромоглися створити коаліцію

В Ізраїлі після трьох виборів нарешті спромоглися створити коаліцію 20.04.2020

Посаду прем'єра Біньямін Нетаньяху і Бені Ганц обійматимуть почергово по півтора року.
Вибори в Ізраїлі: судовий позов може завадити Нетаньяху сформувати уряд

Вибори в Ізраїлі: судовий позов може завадити Нетаньяху сформувати уряд 03.03.2020

Петиція, подана до Верховного суду Ізраілю, може завадити Біньяміну Нетаньяху отримати мандат на формування уряду.

Партія Нетаньяху перемагає на виборах у Ізраїлі - прогноз

Партія Нетаньяху перемагає на виборах у Ізраїлі - прогноз 02.03.2020

Оприлюднені після закриття виборчих дільниць прогнози свідчать про незначну перемогу на виборах до Кнесету партії "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху. Вона матиме 36-37 місць у Кнесеті.
В Ізраїлі проходять треті парламентські вибори за рік

В Ізраїлі проходять треті парламентські вибори за рік 02.03.2020

В Ізраїлі розпочалися треті парламентські вибори за рік. Основна боротьба розгортатиметься між політсилою чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" та опозиційною партією "Кахоль-Лаван" Бені Ганца.

Біньямін Нетаньяху оголосив про перемогу на праймеріз у Лікуд

Біньямін Нетаньяху оголосив про перемогу на праймеріз у "Лікуд" 27.12.2019

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переміг на внутрішніх виборах глави партії "Лікуд". Тепер він представлятиме свою консервативну партію на виборах у березні. Нетаньяху очолює політсилу вже 14 років.
В Ізраїлі відбудуться треті за 11 місяців вибори до Кнесету

В Ізраїлі відбудуться треті за 11 місяців вибори до Кнесету 12.12.2019

Кнесет проголосував за саморозпуск, тож 2 березня в Ізраїлі знову відбудуться дострокові парламентські вибори. До цього ні Біньямін Нетаньяху, ні Бені Ганц, ні депутати не змогли сформувати правлячу коаліцію.

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