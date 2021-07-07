"Лікуд" - політична партія в Ізраїлі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лікуд".

"Лікуд" є консервативною політичною партією і вважається найбільшою політичною силою в Ізраїлі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.