Новий президент Ізраїлю Іцхак Герцог присягнув у Кнесеті

Обраний на початку червня президентом Ізраїлю Іцхак Герцог склав у середу, 7 липня, присягу в Кнесеті. Під час свого виступу в Кнесеті Герцог закликав до єднання у країні, що досі не оговталася від наслідків гострої політичної кризи, котра тривалий час розділяла Ізраїль. Офіційно Іцхак Герцог приступить до обов'язків на посаді президента з 9 липня.

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За повідомленнями ЗМІ, перед будівлею парламенту Ізраїлю пройшли акції протесту проти призначення речника Іцхака Герцога, оскільки той працював на колишнього прем'єр-міністра Нетаньяху. На самого Нетаньяху очікує судовий процес за обвинуваченням в корупції.

Президент Ізраїлю виконує здебільшого представницькі функції. Серед головних його повноважень - помилування в'язнів та надання мандату на формування уряду. Президента обирають у парламенті таємним голосуванням на семирічний термін.

Нагадаємо, 2 червня за кандидатуру Герцога на пост президента країни віддали свої голоси 87 депутатів Кнесету.

Іцхак Герцог вперше був обраний до Кнесету в 2003 році як депутат від Партії праці. У 2005 році він став міністром будівництва, а згодом очолив міністерства туризму і добробуту. З 2013 по 2017 рік Герцог очолював Партію праці. У 2018 році він став головою благодійної організації "Єврейське агентство", відому також як "Сохнут", що, зокрема, відповідає за імміграцію в Ізраїль, нагадує dpa.

Батько нинішнього президента, Хаїм Герцог, був відомим ізраїльським військовим та політиком, який з 1983 по 1993 обіймав пост президента Ізраїлю.