 Новий президент Ізраїлю Іцхак Герцог присягнув у Кнесеті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2021

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Новий президент Ізраїлю Іцхак Герцог присягнув у Кнесеті

Термін повноважень нового президента Ізраїлю Іцхака Герцога розпочнеться 9 липня. В Ізраїлі президент має здебільшого представницькі функції.

Новий президент Ізраїлю Іцхак Герцог

Новий президент Ізраїлю Іцхак Герцог (ліворуч) із спікером Кнесету Ярівом Левіном, 2 червня

Обраний на початку червня президентом Ізраїлю Іцхак Герцог склав у середу, 7 липня, присягу в Кнесеті. Під час свого виступу в Кнесеті Герцог закликав до єднання у країні, що досі не оговталася від наслідків гострої політичної кризи, котра тривалий час розділяла Ізраїль. Офіційно Іцхак Герцог приступить до обов'язків на посаді президента з 9 липня.

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За повідомленнями ЗМІ, перед будівлею парламенту Ізраїлю пройшли акції протесту проти призначення речника Іцхака Герцога, оскільки той працював на колишнього прем'єр-міністра Нетаньяху. На самого Нетаньяху очікує судовий процес за обвинуваченням в корупції.

Президент Ізраїлю виконує здебільшого представницькі функції. Серед головних його повноважень - помилування в'язнів та надання мандату на формування уряду. Президента обирають у парламенті таємним голосуванням на семирічний термін.

Нагадаємо, 2 червня за кандидатуру Герцога на пост президента країни віддали свої голоси 87 депутатів Кнесету.

Іцхак Герцог вперше був обраний до Кнесету в 2003 році як депутат від Партії праці. У 2005 році він став міністром будівництва, а згодом очолив міністерства туризму і добробуту. З 2013 по 2017 рік Герцог очолював Партію праці. У 2018 році він став головою благодійної організації "Єврейське агентство", відому також як "Сохнут", що, зокрема, відповідає за імміграцію в Ізраїль, нагадує dpa.

Батько нинішнього президента, Хаїм Герцог, був відомим ізраїльським військовим та політиком, який з 1983 по 1993 обіймав пост президента Ізраїлю.

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  • Палестинські біженці

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  • Голда Меїр на відкритті шосе номер 2 Тель-Авів - Нетанья

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  • Кібуц - рай для дітей

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Кібуц - "рай для дітей"

    Кібуци - сільські колективні господарства, трохи схожі на радянські колгсопи, розташовані по всьому Ізраїлю. Побудовані переважно в перші роки після заснування держави. Тут світські або соціалістично орієнтовані громади реалізовували свої ідеї про спільне общинне життя та господарство.

  • Шестиденна війна

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    Напруження з арабськими сусідами зберігається. У 1967 році воно переростає у "Шестиденну війну", під час якої Ізраїль розгромив нападників із Єгипту, Йорданії та Сирії. Одночасно Ізраїль бере під свій контроль Східний Єрусалим і Західний берег ріки Йордан, що стає початком подальшого напруження у регіоні.

  • Ізраїльські поселення

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Поселення на ворожій території

    Ізраїльська поселенська політика веде до нового напруження із палестинцями. Палестинська національна адміністрація закидає Ізраїлю те, що будівництво поселень унеможливлює створення майбутньої Палестинської держави. Організація Об'єднаних Націй також засуджує будівництво поселень. Втім, Ізраїль лишається непохитним.

  • Інтифада 1987 року

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Гнів, ненависть, каміння

    Узимку 1987 року палестинці розпочали насильницьке повстання проти ізраїльського панування на окупованих територіях. Протест, відомий як перша Інтифада, розпочався в місті Газа і швидко поширився на Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан. Повстання тривало багато років і закінчилося підписанням угоди в Осло 1993 року.

  • Підписання мирних угод в Осло

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Нарешті мир?

    За посередництва колишнього президента США Білла Клінтона прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабин, батьки якого походять з Київщини, та лідер Організації визволення Палестини Ясір Арафат в 1993 році провели мирні переговори. Вони завершились угодою в Осло, в якій обидві сторони офіційно визнали одне одного. Вбивство Іцхака Рабина за два роки після укладання угод практично паралізувало їх дію.

  • Шимон Перес

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Порожнє крісло

    Вбивство прем'єра Іцхака Рабина наочно засвідчило політичний розкол ізраїльського суспільства. Помірковані і радикали, світські та ультраортодоксальні знаходили дедалі менше точок дотику. 4 листопада 1995 року Рабина застрелив радикально налаштований студент-юрист. На знімку - прем'єр-міністр, уродженець села Вішнево, Мінської області, Шимон Перес біля порожнього крісла свого попередника.

  • Йоганнес Рау в Кнесеті

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Спроба сказати несказане

    Голокост накладає свій відбиток на німецько-ізраїльські відносини і сьогодні. У лютому 2000 року тодішній президент ФРН Йоганнес Рау (Johannes Rau) виступив у Кнесеті німецькою мовою. Мова колишніх кривдників у ізраїльському парламенті - величезний виклик для обох сторін, перш за все для нащадків жертв. Але це ще один крок до зближення.

  • Мур безпеки

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Ізраїльська стіна

    У 2002 році Ізраїль звів мур завдовжки 107 кілометрів на кордоні з палестинськими теренами. Його спорудження дозволило приборкати хвилю страшних терактів, але не вирішити політичні проблеми палестино-ізраїльського конфлікту, який триває вже 70 років.

  • Гайко Маас у єрусалимському комплексі Яд Вашем

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Вшановуючи пам'ять загиблих

    Новий керівник МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) продовжив тривалу традицію німецько-ізраїльського діалогу та зближення. Свій перший закордонний візит він здійснив до Ізраїлю. На фото - покладання вінків у меморіальному комплексі пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі

    Автор: Керстен Кніпп, Дмитро Каневський


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