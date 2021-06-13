Ізраїль: завершення ери Нетаньяху і новий хисткий уряд

Більшість, якою ізраїльський парламент - Кнесет - у неділю, 13 червня, на позачерговому засіданні затвердив новий уряд країни, мала перевагу лише в один голос. Тоді 60 депутатів Кнесету проголосували за, 59 парламентарів - проти, а один депутат із нової урядової коаліції утримався.

Після місяців політичної непевності Ізраїль отримав новий коаліційний уряд. 49-річний Нафталі Беннетт, ультраправий очільник невеликої національно-релігійної партії "Яміна", став новим прем'єр-міністром Ізраїлю, поклавши цим край 12-річному правлінню Біньяміна Нетаньяху.

Нова коаліція складається з кількох ультраправих і консервативних партій, на чолі яких опинилися тепер уже колишні партнери Нетаньяху по коаліції. До них приєдналися також такі лівоцентристські партії як "Єш Атід" ("Є майбутнє"), соціал-демократична партія "Мерец", центристська "Кахоль-Лаван" ("Синій-білий") та арабська партія РААМ, що репрезентує частину палестинських громадян Ізраїлю. Утім, існує реальна загроза того, що ця урядова коаліція з восьми партій може швидко потрапити у кризу, якщо виникне незгода хоча б з однією партією щодо будь-якого питання. "Вони просто відрізняються щодо багатьох питань - це стосується зовнішньої політики, безпеки, економіки, релігії та держави, - зазначає науковець з Демократичного інституту Ізраїлю Гідеон Рахат. - Те, що тримає їх укупі, - це 90 відсотків справ, які уряди й так роблять без ідеологічних відмінностей, - політична буденщина".

Одні святкують появу нового уряду, інші - кінець ери Нетаньяху

У п'ятницю, 11 червня, було підписано та оприлюднено останні коаліційні угоди. Сформувати коаліцію було доручено Яїру Лапіду, який представляє політсилу "Єш Атід". "Громадяни Ізраїлю мають право на ефективний і підзвітний уряд, що ставить благо країни на перше місце у своєму порядку денному. Саме для цього було сформовано уряд єдності", - сказав Яїр Лапід у спільній заяві з Нафталі Беннеттом. 57-річний Лапід запропонував Беннету ротацію на посаді прем'єр-міністра, щоб залучити ультраправу партію Беннетта "Яміна" в коаліцію. "Яміна" підтримує незаконне з точки зору міжнародного права будівництво юдейських поселень на Палестинських територіях і виступає проти створення палестинської держави.

Лапід стане міністром закордонних справ на перші два роки роботи уряду. А в серпні 2023 року Беннетт передасть прем'єрський пост Лапіду на два роки - звісно, якщо коаліція проіснує до того часу.

Головне - економіка та соціальні питання

Уряд планує зосередитися на економічних та соціальних питаннях. Потрібно, зокрема, ухвалити бюджет, чого ще не зміг зробити попередній уряд. Також є озвучені плани побудувати нові лікарні та новий аеропорт. Крім того, укладені коаліційні угоди передбачають розробку нового законопроєкту, що може обмежити максимальний термін повноважень прем'єр-міністра вісьмома роками. Це поховає будь-які плани Біньяміна Нетаньяху знову балотуватися на пост прем'єр-міністра.

Що стосується таких дражливих питань, як держава й релігія, які нерідко спричиняють внутрішні суперечки та чвари, найімовірнішим видається те, що статус-кво збережеться, але будуть проведені реформи - наприклад, сертифікація кошерної їжі та ресторанів. Деякі з пропозицій уже викликали критику з боку політиків з ультраортодоксальних партій, давніх союзників Нетаньяху, які тепер опинилися в опозиції - уперше за багато років.

Випробування для коаліції

Нафталі Беннетт оголосив недвозначну позицію щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту та конфлікту з Іраном, попри те, що ці питання не завжди були в центрі уваги коаліційних угод. За його словами, Ізраїль має "забезпечити свої національні інтереси" у так званій зоні С, що становить близько 60 відсотків окупованого Західного берега річки Йордан. Також він застеріг ХАМАС щодо порушень і без того крихкого перемир'я. "Якщо ХАМАС знову вибере шлях насильства проти ізраїльтян, вони наразяться на сталевий мур", - попередив Беннетт.

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Нещодавня 11-денна війна між Ізраїлем і ХАМАСом у Секторі Гази завершилася непевним припиненням вогню за принципом "тиша заради тиші", що може швидко стати непростим випробуванням для нового уряду, якщо бойові дії поновляться. Щодо можливої ​​ядерної угоди з Іраном, переговори щодо якої нині тривають у Відні, Беннетт зауважив: "Ізраїль не дозволить Ірану оснащуватися ядерною зброєю. Ізраїль не є частиною угоди, тож збереже повну свободу дій".

В ізраїльській пресі, як і серед широкої громадськості, є великі надії на те, що новий уряд покладе край нескінченним політичним потрясінням, які країна пережила протягом останніх двох з половиною років.

Нетаньяху - новий лідер опозиції?

Зараз Біньямін Нетаньяху постав перед судом за трьома пунктами обвинувачення в корупції. Він завжди рішуче заперечував висунуті проти нього обвинувачення. Цілком імовірно, що він очолить опозицію разом з партією "Лікуд", яка є найсильнішою фракцією у Кнесеті.

Біньямін Нетаньяху 12 років поспіль очолював уряд Ізраїлю

Проте досі неясно, чи може він коли-небудь втратити депутатську недоторканність. "Ізраїль без Нетаньяху не буде таким уже й іншим, - визнав політолог Гідеон Рахат. - Але зміниться загальне тло - стане менш популістським, з меншою кількістю нападок на судову систему, ЗМІ або тих, хто не поділяє думку Нетаньяху. Не виключено, що політики стануть трохи спокійнішими".

Але оскільки Нетаньяху перебуває в опозиції, він скористається нагодою, щоб обернути будь-які проблеми всередині коаліції на власну користь. У своїй останній, далеко не примирливій промові на посту прем'єр-міністра Біньямін Нетаньяху дав зрозуміти, що він повернеться раніше, ніж дехто гадає.