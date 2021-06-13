 Ізраїль: завершення ери Нетаньяху і новий хисткий уряд | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 15.06.2021

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Світ

Ізраїль: завершення ери Нетаньяху і новий хисткий уряд

У неділю Кнесет підтримав створення нового уряду на чолі з Нафталі Беннеттом, хоч і незначною перевагою голосів. Це означає завершення ери Біньяміна Нетаньяху, але нова урядова коаліція далеко не монолітна.

Яїр Лапід та Нафталі Беннетт

Міністр закордонних справ Яїр Лапід (ліворуч) та прем'єр-міністр Нафталі Беннетт хочуть помінятися посадами через два роки

Більшість, якою ізраїльський парламент - Кнесет - у неділю, 13 червня, на позачерговому засіданні затвердив новий уряд країни, мала перевагу лише в один голос. Тоді 60 депутатів Кнесету проголосували за, 59 парламентарів - проти, а один депутат із нової урядової коаліції утримався.

Після місяців політичної непевності Ізраїль отримав новий коаліційний уряд. 49-річний Нафталі Беннетт, ультраправий очільник невеликої національно-релігійної партії "Яміна", став новим прем'єр-міністром Ізраїлю, поклавши цим край 12-річному правлінню Біньяміна Нетаньяху.

Нова коаліція складається з кількох ультраправих і консервативних партій, на чолі яких опинилися тепер уже колишні партнери Нетаньяху по коаліції. До них приєдналися також такі лівоцентристські партії як "Єш Атід" ("Є майбутнє"), соціал-демократична партія "Мерец", центристська "Кахоль-Лаван" ("Синій-білий") та арабська партія РААМ, що репрезентує частину палестинських громадян Ізраїлю. Утім, існує реальна загроза того, що ця урядова коаліція з восьми партій може швидко потрапити у кризу, якщо виникне незгода хоча б з однією партією щодо будь-якого питання. "Вони просто відрізняються щодо багатьох питань - це стосується зовнішньої політики, безпеки, економіки, релігії та держави, - зазначає науковець з Демократичного інституту Ізраїлю Гідеон Рахат. - Те, що тримає їх укупі, - це 90 відсотків справ, які уряди й так роблять без ідеологічних відмінностей, - політична буденщина".

Прихильники нового уряду Ізраїлю без Нетаньяху

Одні святкують появу нового уряду, інші - кінець ери Нетаньяху

У п'ятницю, 11 червня, було підписано та оприлюднено останні коаліційні угоди. Сформувати коаліцію було доручено Яїру Лапіду, який представляє політсилу "Єш Атід". "Громадяни Ізраїлю мають право на ефективний і підзвітний уряд, що ставить благо країни на перше місце у своєму порядку денному. Саме для цього було сформовано уряд єдності", - сказав Яїр Лапід у спільній заяві з Нафталі Беннеттом. 57-річний Лапід запропонував Беннету ротацію на посаді прем'єр-міністра, щоб залучити ультраправу партію Беннетта "Яміна" в коаліцію. "Яміна" підтримує незаконне з точки зору міжнародного права будівництво юдейських поселень на Палестинських територіях і виступає проти створення палестинської держави.

Лапід стане міністром закордонних справ на перші два роки роботи уряду. А в серпні 2023 року Беннетт передасть прем'єрський пост Лапіду на два роки - звісно, якщо коаліція проіснує до того часу.

Головне - економіка та соціальні питання

Уряд планує зосередитися на економічних та соціальних питаннях. Потрібно, зокрема, ухвалити бюджет, чого ще не зміг зробити попередній уряд. Також є озвучені плани побудувати нові лікарні та новий аеропорт. Крім того, укладені коаліційні угоди передбачають розробку нового законопроєкту, що може обмежити максимальний термін повноважень прем'єр-міністра вісьмома роками. Це поховає будь-які плани Біньяміна Нетаньяху знову балотуватися на пост прем'єр-міністра.

Що стосується таких дражливих питань, як держава й релігія, які нерідко спричиняють внутрішні суперечки та чвари, найімовірнішим видається те, що статус-кво збережеться, але будуть проведені реформи - наприклад, сертифікація кошерної їжі та ресторанів. Деякі з пропозицій уже викликали критику з боку політиків з ультраортодоксальних партій, давніх союзників Нетаньяху, які тепер опинилися в опозиції - уперше за багато років.

Випробування для коаліції

Нафталі Беннетт оголосив недвозначну позицію щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту та конфлікту з Іраном, попри те, що ці питання не завжди були в центрі уваги коаліційних угод. За його словами, Ізраїль має "забезпечити свої національні інтереси" у так званій зоні С, що становить близько 60 відсотків окупованого Західного берега річки Йордан. Також він застеріг ХАМАС щодо порушень і без того крихкого перемир'я. "Якщо ХАМАС знову вибере шлях насильства проти ізраїльтян, вони наразяться на сталевий мур", - попередив Беннетт.

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Нещодавня 11-денна війна між Ізраїлем і ХАМАСом у Секторі Гази завершилася непевним припиненням вогню за принципом "тиша заради тиші", що може швидко стати непростим випробуванням для нового уряду, якщо бойові дії поновляться. Щодо можливої ​​ядерної угоди з Іраном, переговори щодо якої нині тривають у Відні, Беннетт зауважив: "Ізраїль не дозволить Ірану оснащуватися ядерною зброєю. Ізраїль не є частиною угоди, тож збереже повну свободу дій".

В ізраїльській пресі, як і серед широкої громадськості, є великі надії на те, що новий уряд покладе край нескінченним політичним потрясінням, які країна пережила протягом останніх двох з половиною років.

Нетаньяху - новий лідер опозиції?

Зараз Біньямін Нетаньяху постав перед судом за трьома пунктами обвинувачення в корупції. Він завжди рішуче заперечував висунуті проти нього обвинувачення. Цілком імовірно, що він очолить опозицію разом з партією "Лікуд", яка є найсильнішою фракцією у Кнесеті.

Біньямін Нетаньяху

Біньямін Нетаньяху 12 років поспіль очолював уряд Ізраїлю

Проте досі неясно, чи може він коли-небудь втратити депутатську недоторканність. "Ізраїль без Нетаньяху не буде таким уже й іншим, - визнав політолог Гідеон Рахат. - Але зміниться загальне тло - стане менш популістським, з меншою кількістю нападок на судову систему, ЗМІ або тих, хто не поділяє думку Нетаньяху. Не виключено, що політики стануть трохи спокійнішими".

Але оскільки Нетаньяху перебуває в опозиції, він скористається нагодою, щоб обернути будь-які проблеми всередині коаліції на власну користь. У своїй останній, далеко не примирливій промові на посту прем'єр-міністра Біньямін Нетаньяху дав зрозуміти, що він повернеться раніше, ніж дехто гадає.

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  • В'язні звільненого радянськими військами концентраційного табору Аушвіц.

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  • Кібуц - рай для дітей

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Кібуц - "рай для дітей"

    Кібуци - сільські колективні господарства, трохи схожі на радянські колгсопи, розташовані по всьому Ізраїлю. Побудовані переважно в перші роки після заснування держави. Тут світські або соціалістично орієнтовані громади реалізовували свої ідеї про спільне общинне життя та господарство.

  • Шестиденна війна

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Країна готова до оборони

    Напруження з арабськими сусідами зберігається. У 1967 році воно переростає у "Шестиденну війну", під час якої Ізраїль розгромив нападників із Єгипту, Йорданії та Сирії. Одночасно Ізраїль бере під свій контроль Східний Єрусалим і Західний берег ріки Йордан, що стає початком подальшого напруження у регіоні.

  • Ізраїльські поселення

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Поселення на ворожій території

    Ізраїльська поселенська політика веде до нового напруження із палестинцями. Палестинська національна адміністрація закидає Ізраїлю те, що будівництво поселень унеможливлює створення майбутньої Палестинської держави. Організація Об'єднаних Націй також засуджує будівництво поселень. Втім, Ізраїль лишається непохитним.

  • Інтифада 1987 року

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Гнів, ненависть, каміння

    Узимку 1987 року палестинці розпочали насильницьке повстання проти ізраїльського панування на окупованих територіях. Протест, відомий як перша Інтифада, розпочався в місті Газа і швидко поширився на Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан. Повстання тривало багато років і закінчилося підписанням угоди в Осло 1993 року.

  • Підписання мирних угод в Осло

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Нарешті мир?

    За посередництва колишнього президента США Білла Клінтона прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабин, батьки якого походять з Київщини, та лідер Організації визволення Палестини Ясір Арафат в 1993 році провели мирні переговори. Вони завершились угодою в Осло, в якій обидві сторони офіційно визнали одне одного. Вбивство Іцхака Рабина за два роки після укладання угод практично паралізувало їх дію.

  • Шимон Перес

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Порожнє крісло

    Вбивство прем'єра Іцхака Рабина наочно засвідчило політичний розкол ізраїльського суспільства. Помірковані і радикали, світські та ультраортодоксальні знаходили дедалі менше точок дотику. 4 листопада 1995 року Рабина застрелив радикально налаштований студент-юрист. На знімку - прем'єр-міністр, уродженець села Вішнево, Мінської області, Шимон Перес біля порожнього крісла свого попередника.

  • Йоганнес Рау в Кнесеті

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Спроба сказати несказане

    Голокост накладає свій відбиток на німецько-ізраїльські відносини і сьогодні. У лютому 2000 року тодішній президент ФРН Йоганнес Рау (Johannes Rau) виступив у Кнесеті німецькою мовою. Мова колишніх кривдників у ізраїльському парламенті - величезний виклик для обох сторін, перш за все для нащадків жертв. Але це ще один крок до зближення.

  • Мур безпеки

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Ізраїльська стіна

    У 2002 році Ізраїль звів мур завдовжки 107 кілометрів на кордоні з палестинськими теренами. Його спорудження дозволило приборкати хвилю страшних терактів, але не вирішити політичні проблеми палестино-ізраїльського конфлікту, який триває вже 70 років.

  • Гайко Маас у єрусалимському комплексі Яд Вашем

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Вшановуючи пам'ять загиблих

    Новий керівник МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) продовжив тривалу традицію німецько-ізраїльського діалогу та зближення. Свій перший закордонний візит він здійснив до Ізраїлю. На фото - покладання вінків у меморіальному комплексі пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі

    Автор: Керстен Кніпп, Дмитро Каневський


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В Ізраїлі Кнесет голосує про довіру уряду без Біньяміна Нетаньяху

У разі позитивного результату закінчиться 12-річний період правління Біньяміна Нетаньяху. У разі негативного - Ізраїль очікують п'яті парламентські вибори за два роки.  

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