В Ізраїлі Кнесет голосує про довіру уряду без Біньяміна Нетаньяху

Ізраїльський Кнесет в неділю, 13 червня, голосуватиме про довіру новому уряду без участі прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Якщо "коаліції змін", що складається з представників восьми партій, вдасться заручитися довірою, тоді завершиться 12-річний період правління Нетаньяху. Однак коаліція має лише мінімальну більшість голосів у Кнесеті.

Лідер опозиції Яір Лапід з ліберальної партії "Єш Атід" ("Є майбутнє") після переговорного марафону 3 червня оголосив про формування широкої коаліції незадовго до закінчення крайнього терміну. Згідно з планами, перші два роки уряд Ізраїлю очолюватиме націоналіст Нафталі Беннетт, а потім його замінить Яір Лапід.

Якщо "коаліції змін" не вдасться заручитися довірою в кнесеті на позачерговому засіданні 13 червня, тоді Ізраїль зіткнеться з необхідністю проводити вже п'яті парламентські вибори за майже два роки.