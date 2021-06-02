 Кінець епохи Нетаньяху: в Ізраїлі домовилися про нову урядову коаліцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2021

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Кінець епохи Нетаньяху: в Ізраїлі домовилися про нову урядову коаліцію

Партія "Єш Атід" Яїра Лапіда домовилася про створення урядової коаліції, зокрема, з партією "Яміна" та "Об'єднаним арабським списком". Ера Біньяміна Нетаньяху, що тривала в ізраїльській політиці 12 років, добігає кінця.

Яїр Лапід та Нафтал Бенет

Яїр Лапід (ліворуч) та Нафтал Бенет

Ізраїльська партія "Єш Атід" Яїра Лапіда ввечері у середу, 2 червня, домовилася про створення урядової коаліції, до якої увійдуть, зокрема, партія правого спрямування "ЯмінаНафталі Бенета та партія "Об'єднаний арабський список" (РААМ) Мансура Аббаса. Пізніше Лапід оголосив про це президентові країни Реувену Рівліну.

За повідомленнями ЗМІ, Лапід та Бенет погодились на ротацію на посаді голови уряду - перші два роки її обійматиме Бенет, а другі - Лапід. Як очікується, спочатку Лапід буде обіймати посаду очільника МЗС.

Таким чином лідер консервативної партії "Лікуд", прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який обіймав цю посаду протягом останніх 12 років, має втратити владу. Він залишить свою посаду, коли новий уряд буде приведений до присяги. Очікується, що це відбудеться 14 червня.

Політична криза в Ізраїлі

Парламентські вибори в Ізраїлі - вже четверті за два останні роки - відбулися 23 березня. На них перемогла консервативна партія "Лікуд", очолювана Біньяміном Нетаньяху. Втім, партія отримала лише чверть від 120 мандатів, і не змогла сформувати новий уряд.

Тому останніми тижнями в країні тривали переговори щодо створення так званої коаліції змін, для утворення уряду без участі "Лікуд". На тлі цієї політичної кризи в Ізраїлі відбулись вибори президента - 2 червня парламент країни обрав главою держави Іцхака Герцога, який з 2013 року очолював опозиційну політсилу "Авода" (Партію праці). Він перебере президентські повноваження у Реувена Рівліна 9 липня.

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