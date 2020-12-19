В Ізраїлі знову протестували проти Нетаньяху

Під час протестів проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху ввечері суботи, 26 грудня, було затримано багатьох людей. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, акції протесту відбулися не лише перед офіційною резиденцією політика в Єрусалимі, але й у інших містах країни.

При цьому у деяких місцях протестів між опонентами та прихильниками Нетаньяху виникли сутички. Через це поліція була змушена втрутитися та затримати багатьох демонстрантів.

Щодо прем'єр-міністра Ізраїлю наразі триває судовий процес за звинуваченнями у корупції. На цьому тлі по всій країні відбуваються масові демонстрації проти політика.

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Протести напередодні локдауну

Акції проти Нетаньяху відбулися напередодні запровадження нового локдауну у країні з метою зупинити поширення коронавірусу. Нові обмежувальні заходи набудуть чинності о 17:00 за місцевим часом неділі, 27 грудня. Це вже третій локдаун, до якого вдається влада Ізраїлю від початку пандемії COVID-19.

Попри попередні спроби зупинити інфекцію, кількість нових випадків коронавірусу в країні знову почала різко зростати. Тому Нетаньяху оголосив три дні тому про відновлення жорстких обмежень, які допомогли стримати коронавірус у минулі рази.

Мешканці країни не матимуть права віддалятися від домівок більше, ніж на один кілометр. Винятки будуть зроблені лише для життєво важливих справ: медичної допомоги, відвідання судових засідань чи занять спортом. Водночас цього разу обмеження на відвідування навчальних закладів будуть м'якішими, ніж під час попередніх локдаунів.

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Нетаньяху хвалиться "світовим рекордом" з вакцинації

Окрім локдауну, влада країни покладає надію на прискорені темпи вакцинації населення. У суботу Нетаньяху заявив, що має намір протягом одного місяця зробити щеплення від коронавірусу чверті населення Ізраїлю, тобто понад двом мільйонам людей. Прем'єр запевнив, що фармацевтичні компанії погодилися надати країні достатню для реалізації такого амбітного плану кількість вакцин.

Нетаньяху заявив, що ці плани є настільки масштабними, що їх можна порівняти зі "світовим рекордом" з вакцинації. 19 грудня прем'єр став першим ізраїльтянином, якому було зроблено щеплення проти коронавірусу ще навіть до початку національної кампанії з вакцинації.