 В Ізраїлі знову протестували проти Нетаньяху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Ізраїлі знову протестували проти Нетаньяху

Напередодні вже третього від початку пандемії COVID-19 локдауну в Ізраїлі знову протестували проти Біньяміна Нетаньяху. Багатьох демонстрантів було при цьому затримано.

Протести проти Біньяміна Нетаньяху тривають в Ізраїлі вже багато місяців

Протести проти Біньяміна Нетаньяху тривають в Ізраїлі вже багато місяців

Під час протестів проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху ввечері суботи, 26 грудня, було затримано багатьох людей. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, акції протесту відбулися не лише перед офіційною резиденцією політика в Єрусалимі, але й у інших містах країни.

При цьому у деяких місцях протестів між опонентами та прихильниками Нетаньяху виникли сутички. Через це поліція була змушена втрутитися та затримати багатьох демонстрантів.

Щодо прем'єр-міністра Ізраїлю наразі триває судовий процес за звинуваченнями у корупції. На цьому тлі по всій країні відбуваються масові демонстрації проти політика.

Читайте також: В Ізраїлі пройдуть четверті парламентські вибори за два роки

Протести напередодні локдауну

Акції проти Нетаньяху відбулися напередодні запровадження нового локдауну у країні з метою зупинити поширення коронавірусу. Нові обмежувальні заходи набудуть чинності о 17:00 за місцевим часом неділі, 27 грудня. Це вже третій локдаун, до якого вдається влада Ізраїлю від початку пандемії COVID-19.

Попри попередні спроби зупинити інфекцію, кількість нових випадків коронавірусу в країні знову почала різко зростати. Тому Нетаньяху оголосив три дні тому про відновлення жорстких обмежень, які допомогли стримати коронавірус у минулі рази.

Мешканці країни не матимуть права віддалятися від домівок більше, ніж на один кілометр. Винятки будуть зроблені лише для життєво важливих справ: медичної допомоги, відвідання судових засідань чи занять спортом. Водночас цього разу обмеження на відвідування навчальних закладів будуть м'якішими, ніж під час попередніх локдаунів.

Читайте також: Ізраїль заборонив в'їзд іноземцям через мутацію коронавірусу

Нетаньяху хвалиться "світовим рекордом" з вакцинації

Окрім локдауну, влада країни покладає надію на прискорені темпи вакцинації населення. У суботу Нетаньяху заявив, що має намір протягом одного місяця зробити щеплення від коронавірусу чверті населення Ізраїлю, тобто понад двом мільйонам людей. Прем'єр запевнив, що фармацевтичні компанії погодилися надати країні достатню для реалізації такого амбітного плану кількість вакцин.

Нетаньяху заявив, що ці плани є настільки масштабними, що їх можна порівняти зі "світовим рекордом" з вакцинації. 19 грудня прем'єр став першим ізраїльтянином, якому було зроблено щеплення проти коронавірусу ще навіть до початку національної кампанії з вакцинації.

Дивитись відео 08:46

Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020)

Також за темою

Israel Benjamin Netanjahu wird gegen COVID-19 geimpft

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху першим у країні отримав щеплення від COVID-19 19.12.2020

Біньямін Нетаньяху закликав мешканців Ізраїлю робити щеплення від коронавірусу. Масова вакцинація почнеться у неділю.

Deutschland Berlin | Impfzentren | Eishalle

Як у Берліні готуються вакцинувати по 20 тисяч людей на день 12.12.2020

Вхід суворо за запрошенням та рівно 70 хвилин на відвідувача - у столиці Німеччини вже незабаром буде готова інфраструктура для масових щеплень від коронавірусу.

Israel Corona | Ultra-Orthodox-Gemeinden

"Зависока ціна": чому ізраїльські ультраортодокси ігнорують коронавірус 13.10.2020

В Ізраїлі складна епідеміологічна ситуація. Особливо високим є рівень зараження серед ультраортодоксів. Ці громади нехтують обмежувальними заходами, накликаючи на себе гнів світського населення.

Реклама

Докладно

На адресу німецьких тренерів у гімнастиці лунають звинувачення в булінгу

Булінг і знущання в німецькій гімнастиці

Колишні німецькі професійні гімнастки звинувачують тренерів у булінгу та знущаннях.  

Біткоїн

Вартість біткоїна вперше перевищила 25 тисяч доларів

На торговельному майданчику Bitstamp вартість біткоїна перевищила позначку в 25 тисяч доларів США.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  