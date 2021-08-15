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Яір Лапід

Яір Лапід - ізраїльський політик, колишній журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Яір Лапід".

Яір Лапід є засновником ізраїльської Єш Атід. З 2013 до 2014 року Яір Лапід був міністром фінансів Ізраїлю. Після того, як у червні 2021 року коаліція з восьми політичних партій сформувала новий ізраїльський уряд, Яір Лапід обійняв посаду міністра закордонних справ. У минулоу Яір Лапід був журналістом, він відомий також як письменник та драматург. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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