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Яір Лапід - ізраїльський політик, колишній журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Яір Лапід".
Яір Лапід є засновником ізраїльської Єш Атід. З 2013 до 2014 року Яір Лапід був міністром фінансів Ізраїлю. Після того, як у червні 2021 року коаліція з восьми політичних партій сформувала новий ізраїльський уряд, Яір Лапід обійняв посаду міністра закордонних справ. У минулоу Яір Лапід був журналістом, він відомий також як письменник та драматург. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Партія "Єш Атід" Яїра Лапіда домовилася про створення урядової коаліції, зокрема, з партією "Яміна" та "Об'єднаним арабським списком". Ера Біньяміна Нетаньяху, що тривала в ізраїльській політиці 12 років, добігає кінця.