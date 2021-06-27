Ізраїль відкликав повірену у справах свого посольства у Варшаві

Ізраїль відкликає "для безстрокових консультацій" повірену у справах ізраїльського посольства у Варшаві після підписання президентом Польщі Анджеєм Дудою законопроєкту, який може вплинути на долі запитів на реституцію власності, втраченої під час Голокосту. Про це у суботу, 14 серпня, заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід.

"Сьогодні Польща - не вперше - видала антисемітський та неетичний закон", - зазначив глава зовнішньополітичного відомства у своїй заяві. При цьому Лапід додав, що новий посол Ізраїлю, який незабаром мав відбути до Варшави, також поки відкладе свій приїзд до Польщі.

Ізраїль узгодить реакцію зі США

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід

Також у МЗС Ізраїлю заявили, що рекомендуватимуть польському послу, який зараз перебуває у відпустці на батьківщині, залишатися у ній і надалі. "Цей час варто використати, аби пояснити людям у Польщі значення Голокосту для громадян Ізраїлю", - додав Лапід.

За його словами, Ізраїль веде переговори зі Сполученими Штатами, аби узгодити реакцію на рішення польської влади.

Дуда підписав спірний законопроєкт

Дипломатичний конфлікт між Ізраїлем і Польщею виник через закон щодо адміністративних спорів. Йдеться про зміни до польського законодавства, що серед іншого передбачають, що зі спливом терміну у 30 років в суді не можна оскаржувати адміністративні рішення. У Ізраїлі вважають, що документ негативно вплине на долю більшості запитів на реституцію власності, втраченої під час Голокосту, від вцілілих у геноциді людей або їхніх родичів.

14 серпня президент Польщі Анджей Дуда підписав документ, раніше ухвалений обома палатами польського парламенту. Дуда заявив, що оновлене законодавство лише усуває правову невизначеність для власників житла та земельних ділянок, якщо колишні власники відшукаються через понад 70 років. Закон набуде чинності через два тижні.