 Партія Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі - прогноз | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2021

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Новини

Партія Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі - прогноз

Чинний прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має шанс сформувати новий уряд після перемоги на парламентських виборах. Усе залежить від готовності створити з ним коаліцію потенційних партнерів.

Партія Лікуд Біньяміна Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі

Партія "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі

Партія "Лікуд" чинного прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху перемагає на позачергових парламентських виборах в Ізраїлі, що відбулися у вівторок, 23 березня. Згідно з прогнозами результатів голосування, партії Нетаньяху дістанеться від 31 до 33 місць у Кнессеті- парламенті країни. Такі дані після закриття виборчих дільниць надають три ізраїльські телеканали. Натомість "Партія майбутнього" головного конкурента Нетаньяху - Яіра Лапіда - здобуває, за цими даними, від 16 до 18 мандатів.

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Порівняно з попередніми виборами Нетаньяху дещо погіршив свій результат, але в його партії все одно має з'явитися можливість сформувати більшість разом із партією "Яміна", яку вважають прихильною до нелегальних ізраїльських поселень на палестинських територіях. Якщо обом партіям вдасться домовитися про коаліцію, вони, за прогнозами, мають разом мати щонайменше 61 місце в парламенті, необхідне для створення більшості.

Вибори у вівторок були вже четвертими парламентськими виборами в країні за останні два роки. Політична криза в Ізраїлі розпочалася в 2019 році, і кожні нові вибори праві та ліві політичні партії отримували приблизно рівну кількість голосів виборців, що перешкоджало створенню стабільного уряду в країні.

Так, останнє, 23-тє, скликання Кнесету було розпущено приблизно через дев'ять місяців після останніх виборів. Попри те, що у травні 2020 року чинний прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху з партії "Лікуд" і чинний міністр оборони, центристський політик Бені Ганц з опозиційного блоку "Кахоль-Лаван", утворили коаліційний уряд, вже незабаром в них виникли розбіжності, і у грудні депутати Кнесету проголосували за саморозпуск.

  • 10 місць, які варто побачити в Ізраїлі - Тель-Авів-Яффо

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Тель-Авів-Яффо

    Тель-Авів з його незліченними галереями, ресторанами, барами та нічними клубами вважається дуже ліберальним, космополітичним та веселим містом. З часом Тель-Авів, заснований у 1909 році, зрісся зі стародавнім портом Яффо. Тож правильна назва: Тель-Авів-Яффо. Це друге за величиною місто Ізраїлю, дуже популярне серед туристів.

  • Прибережне життя Ізраїль має майже 270 кілометрів морського берега. Один тільки пляж Тель-Авіва простягається на 14 кілометрів. Тож місця для купання, водного спорту та засмагання - більш ніж достатньо. Але не Середземним морем єдиним: для ідеального дайвінгу краще вирушити в Ейлат на Червоному морі на півдні Ізраїлю.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Прибережне життя

    Ізраїль має майже 270 кілометрів морського берега. Один тільки пляж Тель-Авіва простягається на 14 кілометрів. Тож місця для купання, водного спорту та засмагання - більш ніж достатньо. Але не Середземним морем єдиним: для ідеального дайвінгу краще вирушити в Ейлат на Червоному морі на півдні Ізраїлю.

  • Архітектура в стилі Баугауз Тель-Авів має найбільшу в світі колекцію будинків в стилі Баугауз, так зване біле місто. Майже 4000 споруд належать до світової спадщини ЮНЕСКО. Будівлі в знаменитому неповторному стилі, зведені між 1920-ми та 1940-ми роками, можна побачити також у Хайфі, Єрусалимі та інших ізраїльських містах.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Архітектура в стилі Баугауз

    Тель-Авів має найбільшу в світі колекцію будинків в стилі Баугауз, так зване "біле місто". Майже 4000 споруд належать до світової спадщини ЮНЕСКО. Будівлі в знаменитому неповторному стилі, зведені між 1920-ми та 1940-ми роками, можна побачити також у Хайфі, Єрусалимі та інших ізраїльських містах.

  • Оздоровитися на Мертвому морі Якщо вам заманеться почитати газету на Мертвому морі, зробити це буде легко. Високий вміст солі (а, значить, і велика щільність води) триматимуть вас на поверхні. Купання в такій воді є дуже корисним для здоров'я. Багатими на мінерали та цілющими вважаються як тутешня вода, так і грязі. Зокрема, для тих, хто має шкірні захворювання.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Оздоровитися на Мертвому морі

    Якщо вам заманеться почитати газету на Мертвому морі, зробити це буде легко. Високий вміст солі (а, значить, і велика щільність води) триматимуть вас на поверхні. Купання в такій воді є дуже корисним для здоров'я. Багатими на мінерали та цілющими вважаються як тутешня вода, так і грязі. Зокрема, для тих, хто має шкірні захворювання.

  • Єрусалим Священне місто трьох релігій: стіни єрусалимського старого міста ховають релігійні святині юдеїв, мусульман та християн. Історично старе місто складається з чотирьох кварталів: в християнській частині стоїть Храм Гробу Господнього, який, як вважається, звели на місці могили Ісуса Христа, в юдейській - Стіна Плачу, а в мусульманській приваблює око золотавий Купол Скелі.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Єрусалим

    Священне місто трьох релігій: стіни єрусалимського старого міста ховають релігійні святині юдеїв, мусульман та християн. Історично старе місто складається з чотирьох кварталів: в християнській частині стоїть Храм Гробу Господнього, який, як вважається, звели на місці могили Ісуса Христа, в юдейській - Стіна Плачу, а в мусульманській приваблює око золотавий Купол Скелі.

  • Яд Вашем У Єрусалимі центральний Меморіальний комплекс історії Голокосту нагадує про жертв політики знищення євреїв під час нацистського режиму в Німеччині (1933-1945 рр.). Це зворушливе місце, яке береже від забуття пам’ять про життя та страждання євреїв.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Яд Вашем

    У Єрусалимі центральний Меморіальний комплекс історії Голокосту нагадує про жертв політики знищення євреїв під час нацистського режиму в Німеччині (1933-1945 рр.). Це зворушливе місце, яке береже від забуття пам’ять про життя та страждання євреїв.

  • Легендарні кібуци З Ізраїлем тісно переплетена ідея кібуців. Колись ці селища організували на соціалістичних засадах: зі спільним майном та коллективним управлінням. Нині в них мешкає лише трохи більше 2% усіх ізраїльтян. Перший кібуц Дганія-Алеф заснували в 1910 році. І він досі існує. В будь-який з 250-ти ізраїльських кібуців можна завітати та залишитися на ніч.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Легендарні кібуци

    З Ізраїлем тісно переплетена ідея кібуців. Колись ці селища організували на соціалістичних засадах: зі спільним майном та коллективним управлінням. Нині в них мешкає лише трохи більше 2% усіх ізраїльтян. Перший кібуц Дганія-Алеф заснували в 1910 році. І він досі існує. В будь-який з 250-ти ізраїльських кібуців можна завітати та залишитися на ніч.

  • Наїдки Майже всюди на вулицях Ізраїлю можна поласувати різноманітними свіжими соками. Місцева кухня дуже барвиста: від арабських наїдків та космополітичних ресторанів до кошерних страв. Ті ж, хто воліють готувати самостійно, знайдуть на базарах свіжі овочі, прянощі, оливки та духм'яну здобу.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Наїдки

    Майже всюди на вулицях Ізраїлю можна поласувати різноманітними свіжими соками. Місцева кухня дуже барвиста: від арабських наїдків та космополітичних ресторанів до кошерних страв. Ті ж, хто воліють готувати самостійно, знайдуть на базарах свіжі овочі, прянощі, оливки та духм'яну здобу.

  • Вифлеєм В Ізраїлі можна відвідати і ймовірне місце народження Ісуса. Церква Різдва Христового стоїть прямо над печерою, в якій за переказами народився Ісус з Назарета. Храм є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Від нього починається Дорога Ісуса - 65-кілометровий туристичний і паломницький маршрут до Галілейського моря.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Вифлеєм

    В Ізраїлі можна відвідати і ймовірне місце народження Ісуса. Церква Різдва Христового стоїть прямо над печерою, в якій за переказами народився Ісус з Назарета. Храм є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Від нього починається "Дорога Ісуса" - 65-кілометровий туристичний і паломницький маршрут до Галілейського моря.

  • Галілейське море Це озеро, яке ізраїльтяни називають Кінеретом, - найбільший резервуар прісної води в країні. Воно не раз згадується в Біблії та вважається одним з найважливіших місць земного життя Ісуса, адже за переказами тут він ходив по воді. Після екскурсії релігійними місцями туристи можуть й самі освіжитися водою з озера.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Галілейське море

    Це озеро, яке ізраїльтяни називають Кінеретом, - найбільший резервуар прісної води в країні. Воно не раз згадується в Біблії та вважається одним з найважливіших місць земного життя Ісуса, адже за переказами тут він ходив по воді. Після екскурсії релігійними місцями туристи можуть й самі освіжитися водою з озера.

    Автор: Ліна Ельтер


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