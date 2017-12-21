Партія Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі - прогноз

Партія "Лікуд" чинного прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху перемагає на позачергових парламентських виборах в Ізраїлі, що відбулися у вівторок, 23 березня. Згідно з прогнозами результатів голосування, партії Нетаньяху дістанеться від 31 до 33 місць у Кнессеті- парламенті країни. Такі дані після закриття виборчих дільниць надають три ізраїльські телеканали. Натомість "Партія майбутнього" головного конкурента Нетаньяху - Яіра Лапіда - здобуває, за цими даними, від 16 до 18 мандатів.

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Порівняно з попередніми виборами Нетаньяху дещо погіршив свій результат, але в його партії все одно має з'явитися можливість сформувати більшість разом із партією "Яміна", яку вважають прихильною до нелегальних ізраїльських поселень на палестинських територіях. Якщо обом партіям вдасться домовитися про коаліцію, вони, за прогнозами, мають разом мати щонайменше 61 місце в парламенті, необхідне для створення більшості.

Вибори у вівторок були вже четвертими парламентськими виборами в країні за останні два роки. Політична криза в Ізраїлі розпочалася в 2019 році, і кожні нові вибори праві та ліві політичні партії отримували приблизно рівну кількість голосів виборців, що перешкоджало створенню стабільного уряду в країні.

Так, останнє, 23-тє, скликання Кнесету було розпущено приблизно через дев'ять місяців після останніх виборів. Попри те, що у травні 2020 року чинний прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху з партії "Лікуд" і чинний міністр оборони, центристський політик Бені Ганц з опозиційного блоку "Кахоль-Лаван", утворили коаліційний уряд, вже незабаром в них виникли розбіжності, і у грудні депутати Кнесету проголосували за саморозпуск.