У Ізраїлі відбуваються четверті поспіль дострокові вибори

Вже четверті за ліком за останні два роки дострокові вибори до Кнесету відбуваються в Ізраїлі у вівторок, 23 березня. Громадяни країни обирають новий склад однопалатного парламенту, до якого входять 120 депутатів.

Люди, які хворіють на COVID-19 або перебувають на карантині, також зможуть проголосувати на виборах. Для них обладнали окремі кабіни і мобільні виборчі дільниці.

Криза в Ізраїлі триває вже два роки

Політична криза в Ізраїлі розпочалася в 2019 році, і кожні нові вибори праві та ліві політичні партії отримували приблизно рівну кількість голосів виборців, що перешкоджало створенню стабільного уряду в країні.

Так, останнє, 23-тє, скликання Кнесету було розпущено приблизно через дев'ять місяців після останніх виборів. Попри те, що у травні 2020 року чинний прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху з партії "Лікуд" і чинний міністр оборони, центристський політик Бені Ганц з опозиційного блоку "Кахоль-Лаван" утворили коаліційний уряд, вже незабаром в них виникли розбіжності, і у грудні депутати Кнесету проголосували за саморозпуск.

Складні вибори для Нетаньяху

Нові вибори оголошувалися на тлі протестів та різкої критики на адресу Нетаньяху, якого звинувачували у провалі боротьби з коронавірусом у країні. До того ж, через два тижні має відбутися судове засідання за звинуваченням прем'єра шахрайстві та хабарництві.

Водночас в останні місяці завдяки швидким темпам вакцинації владі країни вдалося змінити ситуацію. Так, нещодавно в країні пом'якшили карантин із більшими преференціями для тих, хто вже отримав щеплення від COVID-19. Перебувати в приміщеннях кафе, ресторанів та навчальних закладів зможуть лише власники так званих "зелених паспортів". Їх можна отримати після двох доз щеплення від коронавірусу або після одужання від COVID-19.

На момент оголошення послаблень у країні, де проживає понад дев'ять мільйонів людей, майже п'ятьом мільйонам зробили щеплення першою дозою вакцини, а понад 3,7 мільйона отримали вже дві дози.

Вірогідно не останні дострокові вибори в Ізраїлі

Опитування громадської думки свідчать, що і цього разу перегони будуть напруженими, а кінцевий результат знову не дасть можливості визначити однозначного переможця. Тому експерти не виключають, що вже незабаром на країну можуть очікувати вже п'яті поспіль дострокові парламентські вибори.

Цього разу явка на виборах є нижчою за голосування минулого року. Так, за повідомленням центральної виборчої комісії країни, через п'ять годин після відкриття виборчих дільниць вона складала 25,4 відсотка. Для порівняння на минулорічних виборах до цього часу свої глоси віддали 27,6 відсотка виборців.