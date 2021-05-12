Набула чинності угода про припинення вогню між Ізраїлем і рухом ХАМАС

"Взаємне та безумовне" припинення вогню між Ізраїлем і радикальним рухом ХАМАС набуло чинності о другій годині ночі за Києвом у ніч на п'ятницю, 21 травня. Станом на ранок п'ятниці домовленостей дотримуються обидві сторони. Тисячі палестинців святкували першу ніч без авіаударів за останні 11 днів, передає агенція dpa.

Представник палестинського радикального руху ХАМАС, визнаного в ЄС і США терористичною організацією, Тахер Ан-Ноно заявив, що рух має намір дотримуватися перемир'я, якщо його дотримуватиметься Ізраїль. У ХАМАСі також висловили готовність до продовження, у разі необхідності, боротьби з Ізраїлем.

У свою чергу, ізраїльський міністр оборони Бені Ганц заявив, що Ізраїль досяг безпрецедентних за масштабами, точності і стратегічним значенням успіхів у боротьбі з радикальним рухом в Газі. Він зазначив, що ВПС Ізраїлю, якщо буде потрібно, посилять удари по палестинських радикалах. "Якщо це буде необхідно, ми готові інтенсифікувати операцію", - наводять слова міністра ізраїльські ЗМІ.

За даними світових ЗМІ, Єгипет, який виступав у ролі посередника на переговорах, планує направити спостерігачів за дотриманням домовленостей про припинення вогню в Тель-Авів і Сектор Гази.

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Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

На початку травня Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських родин зі Східного Єрусалима, що призвело до масових акцій протесту і заворушень в Єрусалимі, внаслідок чого постраждали сотні людей.

Радикальний рух ХАМАС оголосив себе захисником Єрусалиму і піддав Ізраїль ракетному обстрілу з території Сектора Гази. Авіація і сухопутні сили Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь нанесли удари по сотням цілей в Газі.

Масовані обстріли з обох боків почалися 10 травня. Їхніми жертвами стали щонайменше 232 жителів Гази, серед яких 65 дітей, поранено більше 1900 осіб, повідомили представники органів охорони здоров'я в Секторі Гази. Натомість в Ізраїлі внаслідок ракетних обстрілів з боку ХАМАСу загинули 12 людей і сотні отримали поранення.

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