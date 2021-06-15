Історичний візит: глава МЗС Ізраїлю вперше відвідав ОАЕ

Новий міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід у вівторок, 29 червня, прибув з візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів. Вперше в історії глава ізраїльської дипломатії відвідав цю арабську країну, відносини з якою були нормалізовані у серпні 2020 року.

Лапід відкрив нове посольство Ізраїлю в Абу-Дабі. Він опублікував у Twitter фотографію з заходу, на якій видно як він і міністерка культури ОАЕ Нура аль-Каабі перерізають стрічку кольорів ізраїльського прапора. "Ізраїль зацікавлений у мирі з усіма своїми сусідами, - записав він по-арабськи слова, сказані ним під час церемонії. - Близький Схід - наш будинок. Ми тут, щоб залишитися, і закликаємо всі країни регіону усвідомити це".

У програму візиту ізраїльського міністра входять також переговори з високопоставленими еміратськими чиновниками. Потім, за даними МЗС в Єрусалимі, він відправиться в Дубай, щоб взяти участь в офіційному відкритті консульства Ізраїлю і ізраїльського павільйону на Всесвітній виставці, яка запланована на жовтень.

Нормалізація відносин між Ізраїлем та ОАЕ

Ізраїль і ОАЕ оголосили про нормалізацію відносин у серпні минулого року за посередництва тодішнього президента США Дональда Трампа. Відповідну угоду було підписано за місяць. З тих пір між двома країнами було встановлено пряме повітряне сполучення, призначені посли, укладені різні угоди про співпрацю.

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До цього часу Єгипет і Йорданія були єдиними арабськими державами, що мали дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Угоди про нормалізацію відносин Ізраїлю з ОАЕ, а також з Бахрейном, Марокко і Суданом викликали різку критику з боку палестинців, які заявляли про "зраду" з боку арабських країн.

Візит Лапіда в ОАЕ проходить на тлі нової напруженості на окупованих Ізраїлем палестинських територіях. Він мало висвітлювався в еміратських ЗМІ, зазначає інформагентство AFP.