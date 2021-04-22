Київ просить Нетаньяху стати посередником між Зеленським і Путіним

Україна просить прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху стати посередником у переговорах між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтерв'ю ізраїльському каналу i24news, оприлюдненому в четвер, 22 квітня..

"Ми вже попросили прем'єр-міністра Ізраїлю бути залученим як можливий посередник у цій справі, тому що, очевидно, у нього хороші відносини з обома президентами - і з Путіним, і з Зеленським", - сказав дипломат.

За словами посла, прем'єр Ізраїлю не відмовився і сказав, що зробить все можливе. "Ми дуже раді, що пан Нетаньяху не відхилив прохання, а, навпаки, продемонстрував інтерес і готовність допомогти", - запевнив Корнійчук.

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Зеленський і Путін обмінялися запрошеннями

Раніше Зеленський у відеозверненні запропонував Путіну зустрітися у "будь-якій точці Донбасу, де йде війна". Це він оголосив на тлі перекидання Росією своїх військових і техніки на кордон з Україною і до анексованого Криму.

Своєю чергою президент РФ заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин. "Якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка. Ми приймемо президента України у Москві в будь-який зручний для нього час", - сказав Путін під час переговорів з правителем Білорусі Олександром Лукашенком.

При цьому Путін додав, що "якщо йдеться про обговорення проблем Донбасу, то тоді в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками республік "ЛНР" і "ДНР", а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якої в даному випадку є Росія".