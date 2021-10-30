У США схвалили використання вакцини BioNTech/Pfizer для дітей від 5 років

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) дозволило екстрене застосування вакцини проти коронавірусу BioNTech/Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років, повідомляється на сайті регулятора у п'ятницю, 29 жовтня.

Таке рішення ухвалили на основі висновку радників консультаційного комітету FDA та після проведення дослідження, що засвідчило понад 90-відсоткову ефективність препарату в профілактиці COVID-19 серед дітей цієї вікової групи.

У повідомленні також ідеться, що дітей віком від 5 до 11 років слід вакцинувати меншим дозуванням - 10 мікрограм, у той час як дітей від 12 років у травні було вирішено щеплювати 30-мікрограмовою дозою. Як зазначає агенція Reuters, радники FDA заявили, що меншe дозування може допомогти пом’якшити деякі з рідкісних побічних ефектів.

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Користь переважує ризики

Американський регулятор заявив, що користь від щеплення Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років переважує ризики. Препарат для молодшої вікової групи почнуть використовувати після вироблення рекомендацій Центрами США з контролю та профілактики захворювань (CDC) щодо того, як слід вводити вакцину. Очікується, що це станеться наступного тижня.

Наразі лише декілька країн, серед яких - Китай, Куба та Об'єднані Арабські Емірати, схвалили вакцини проти COVID-19 для дітей, молодших за 12 років.

Нагадаємо, що вакцина Pfizer/BioNTech уже певний час використовується для щеплення підлітків від 12 років у різних країнах світу. У США та Європейському Союзі її допустили до використання в цій віковій групі з травня 2021 року. В Україні щепити підлітків цією вакциною за певних умов рекомендували в липні, а з середини жовтня цього року дозволили вакцинацію всіх дітей з 12 років.