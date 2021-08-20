В Ізраїлі - рекорд заражень коронавірусом від початку пандемії

В Ізраїлі зафіксовано нове максимальне число заражень коронавірусом із початку пандемії протягом однієї доби. Як повідомило, у вівторок, 31 серпня, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, впродовж минулої доби було зареєстровано майже 11 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом.

Досі найбільшу кількість випадків було зареєстровано в середині січня - близько 10,1 тисячі випадків. Однак тоді проводилось значно менше тестів на наявність коронавірусу. Загалом з початку пандемії в цій близькосхідній країні з населенням у понад 9 мільйонів осіб було зареєстровано понад мільйон випадків зараження коронавірусом.

Крім того, в понеділок загальне число пов'язаних з коронавірусом смертей в Ізраїлі перевищило позначку в сім тисяч.

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Тим часом експерти наголошують, що вакцина як і раніше є ефективним засобом для запобігання тяжким випадкам перебігу захворюванням, а також смертей. В Ізраїлі майже винятково для вакцинації застосовується препарат компаній Pfizer/BioNTech.

Тепер всі ізраїльтяни з дванадцятирічного віку можуть пройти третю вакцинацію. Підставою для ухвалення рішення щодо проведення третьої вакцинації послужили дані міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, згідно з якими ефективність вакцинації різко знизилася з початку червня. Крім того, в країні поширився дельта-варіант, який вважається особливо заразним. Експерти побоюються, що з початком занять у школі 1 вересня після літніх канікул може ще більше підвищити рівень захворюваності.