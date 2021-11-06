 Боротьба з пандемією COVID-19: ці країни ЄС найбільш успішні | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.11.2021

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Європа

Боротьба з пандемією COVID-19: ці країни ЄС найбільш успішні

По всій Європі зростає кількість заражень коронавірусом, лікарні заповнюються хворими. Чимало країн проходять уже четверту хвилю пандемії. В яких країнах ЄС ситуація є відносно спокійною й чому? 

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Кількість нових заражень у Німеччині в листопаді перевищила 200 випадків на сто тисяч населення - вперше за весь період пандемії. Отже, країна проходить уже четверту хвилю пандемії. Схожа ситуація з настанням холодної пори року спостерігається і в низці інших країн північної півкулі. Однак є і винятки. Наприклад, в Ізраїлі кількість нових заражень становить наразі близько 70 на сто тисяч населення. Ця країна першою у світі розпочала щеплення людей старших за 60 років третьою, "підсилюючою" дозою вакцини виробництва BioNTech-Pfizer. Щеплення робиться всім людям похилого віку через щонайменше п'ять місяців після другої дози.

Оприлюднене нещодавно у науковому журналі New England Journal of Medicine дослідження засвідчило, що ізраїльтяни, щеплені третьою дозою, значно рідше захворюють на COVID-19, ніж ті, хто отримав дві дози. Яка ситуація тим часом у країнах ЄС?

Іспанія

Кількість нових заражень в Іспанії є наразі найнижчою в Європі - 44,7 випадку на сто тисяч населення у середньому за останні сім днів. У цій країні щеплені 80 відсотків жителів. Високий рівень вакцинації спостерігається навіть серед молоді, яка відносно рідше має важкий перебіг хвороби. За даними Європейського центру профілактики й контролю за хворобами, 30 відсотків іспанців віком до 18 років вже щеплені проти COVID-19. Це може бути одним з пояснень загального низького показника по країні, адже в країнах, де молодь переважно нещеплена, найчастіше сплески захворювання спостерігаються у навчальних закладах.

Варто однак також зазначити, що Іспанія вже пройшла четверту хвилю пандемії ще навесні. Хоча вона й була значно м'якшою за попередні три. П'яту хвилю Іспанії, схоже, поки що вдається відвернути.

Infografik Vergleich Impfquote ausgewählte EU-Länder RU

Мальта

Кількість нових заражень на Мальті становить 50 випадків на сто тисяч населення у середньому за останні сім днів. Тут вакциновані 83,2 відсотка населення, що є другим показником у ЄС. Перевагою цієї острівної держави є те, що у пікові періоди пандемії тут легше ізолюватися і підтримувати режим карантину. З липня цього року всі невакциновані при в'їзді на Мальту мають йти на карантин. При цьому визнається вакцинація дозволеними в ЄС препаратами або іншими вакцинами, якщо третя "посилююча" доза зроблена однією з дозволених в ЄС вакцин.

Швеція

У Швеції кількість нових заражень становить 55 випадків на сто тисяч населення у середньому за останні сім днів. Це доволі цікавий показник, враховуючи, що сусідні держави Норвегія і Данія демонструють кількість нових заражень відповідно у 179 і 278 на сто тисяч населення. Показники Швеції парадоксальні ще й з огляду на те, що тут вакциновані "лише" 68 відсотків населення. Це трохи більше за середньостатистичний показник по ЄС. Одним з факторів успішної протидії пандемії у Швеції можуть бути такі запроваджені ще минулої зими заходи, як заборона продажу алкоголю після 20 години вечора і обмеження кількості відвідувачів магазинів. Жорсткі обмеження уряд запровадив однак лише після того, як м'яка політика протидії пандемії виявилася провальною. Станом на кінець жовтня цього року від COVID-19 померли більше 15 тисяч шведів. Смертність від цієї хвороби у перерахунку на сто тисяч населення тут з початку пандемії була втричі вищою, ніж у сусідній Данії і майже вдесятеро вищою, ніж у Норвегії.

Infografik - Corona-Inzidenz pro 100000 Einwohner - RU

Португалія

Португалія може слугувати підтвердженням того, що високі показники вакцинації не автоматично обертаються низькою кількістю нових випадків зараження. Щеплення вже отримали 88 відсотків португальців - це один з найвищих показників у всьому світі. Активно робить щеплення і молодь - вакциновано вже третину населення віком до 18 років. Тим не менше, кількість нових заражень становить 68 на сто тисяч населення, що значно більше, ніж у сусідній Іспанії. Хоча і в рази нижче, ніж, наприклад, у Німеччині.

Однак якщо порівнювати нинішню ситуацію з тим, що було ще рік тому, ситуація у Португалії є значно кращою. У лютому Німеччина навіть відправляла на допомогу португальцям лікарів Бундесверу, адже система охорони здоров'я країни була близькою до колапсу через переповненість лікарень хворими на COVID-19.

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