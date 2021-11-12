 COVID-19: Австрія запровадить локдаун для невакцинованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

COVID-19: Австрія запровадить локдаун для невакцинованих

На тлі рекордного сплеску COVID-19 уряд Австрії планує ввести загальнонаціональний локдаун для невакцинованих від коронавірусу. Їм заборонять виходити з дому без нагальної потреби.

Медичний працівник у Австрії після вакцинації від COVID-19

Вакциновані у Австрії матимуть більше привілеїв

Уряд Австрії у неділю, 14 листопада, розгляне рішення запровадити для усіх дев'яти федеральних земель країни карантин для людей, які не були щеплені проти коронавірусу. Це пов'язано із щоденним збільшенням кількості інфікованих, пояснив у п'ятницю, 12 листопада, австрійський канцлер Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg).

"Я вважаю, що не варто чекати. Ми зробимо цей крок зараз", - повідомив глава уряду. Він не уточнив, коли розпочнуться нові обмеження. Водночас влада двох федеральних земель, де епідемічна ситуація є найгіршою - Верхньої Австрії і Зальцбурга - заявила, що запровадить ці обмеження для себе уже з 15 листопада.

Що заборонять невакцинованим

Планується, що нещеплені та не повністю вакциновані будуть обмежені у пересуванні без нагальної потреби. Їм заборонять виходити з дому, якщо вони не йдуть на роботу, за покупками продуктів чи до лікаря. Дотримання цих норм контролюватимуть за допомогою вибіркових перевірок.

Читайте також: Коронавірус у Німеччині: вірусологи наполягають на обмеженні контактів

Відвідувати ресторани, туристичні об’єкти та різні заходизможуть лише вакциновані талюди ті, хто нещодавно одужав від COVID-19.

Новий сплеск захворювань

Із листопада у Австрії на робочих місцях вимагають підтвердження вакцинації чи одужання або негативний тест. Такі вимоги призвели до різкого збільшення кількості перших щеплень за останні дні. Однак кількість заражених продовжує стрімко зростати. У п'ятницю влада повідомила про майже 11800 нових випадків зараження за добу. Загалом з початку пандемії у Австрії зафіксували майже 935 тисяч випадків інфікувань та понад 11,7 тисячі померлих.

Загалом приблизно 65 відсотків населення Австрії повністю вакциноване проти COVID-19, що є одним із найнижчих показників у Західній Європі. На початку листопада Австрія уже посилила карантинні обмеження, однак це поки не допомогло знизити ріст захворювання.

Дивитись відео 01:57

Щеплення у… віденському борделі (12.11.2021)

 

DW.COM

COVID-19: Франція запроваджує додаткові обмеження для пенсіонерів

Із середини грудня французів у віці понад 65 років вважатимуть повністю вакцинованими від коронавірусу лише у разі щеплення бустерною дозою. Без цього їм не дозволять відвідувати громадські заклади та їздити потягами.  

Реклама

Докладно

Сім відповідей на гарячі запитання про життя астронавтів (фотогалерея)

Сім відповідей на "гарячі" запитання про життя астронавтів

Як працює туалет у космосі? Яка зарплата в астронавтів? З нагоди нової місії на МКС відповідаємо на "гарячі" запитання.  

VW ID.4 на острові Астипалея

На електромобілі VW переведуть цілий грецький острів

Острів Астипалея за 5 років має стати повністю кліматично нейтральним. Це - пілотний проєкт уряду Греції та VW.  