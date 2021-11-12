COVID-19: Австрія запровадить локдаун для невакцинованих

Уряд Австрії у неділю, 14 листопада, розгляне рішення запровадити для усіх дев'яти федеральних земель країни карантин для людей, які не були щеплені проти коронавірусу. Це пов'язано із щоденним збільшенням кількості інфікованих, пояснив у п'ятницю, 12 листопада, австрійський канцлер Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg).

"Я вважаю, що не варто чекати. Ми зробимо цей крок зараз", - повідомив глава уряду. Він не уточнив, коли розпочнуться нові обмеження. Водночас влада двох федеральних земель, де епідемічна ситуація є найгіршою - Верхньої Австрії і Зальцбурга - заявила, що запровадить ці обмеження для себе уже з 15 листопада.

Що заборонять невакцинованим

Планується, що нещеплені та не повністю вакциновані будуть обмежені у пересуванні без нагальної потреби. Їм заборонять виходити з дому, якщо вони не йдуть на роботу, за покупками продуктів чи до лікаря. Дотримання цих норм контролюватимуть за допомогою вибіркових перевірок.

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Відвідувати ресторани, туристичні об’єкти та різні заходизможуть лише вакциновані талюди ті, хто нещодавно одужав від COVID-19.

Новий сплеск захворювань

Із листопада у Австрії на робочих місцях вимагають підтвердження вакцинації чи одужання або негативний тест. Такі вимоги призвели до різкого збільшення кількості перших щеплень за останні дні. Однак кількість заражених продовжує стрімко зростати. У п'ятницю влада повідомила про майже 11800 нових випадків зараження за добу. Загалом з початку пандемії у Австрії зафіксували майже 935 тисяч випадків інфікувань та понад 11,7 тисячі померлих.

Загалом приблизно 65 відсотків населення Австрії повністю вакциноване проти COVID-19, що є одним із найнижчих показників у Західній Європі. На початку листопада Австрія уже посилила карантинні обмеження, однак це поки не допомогло знизити ріст захворювання.