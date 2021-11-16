 У Німеччині новий максимум із зараження коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2021

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Новини

У Німеччині новий максимум із зараження коронавірусом

Показник поширення вірусу SARS-CoV-2, що вказує на кількість нових випадків інфікування на 100 тисяч мешканців Німеччини за останні сім днів, б'є рекорди дев'ятий день поспіль.

Статистика Інституту Роберта Коха щодо коронавірусу за 15 листопада

Статистика Інституту Роберта Коха щодо коронавірусу за 15 листопада

Тижневий середній показник поширення коронавірусу в Німеччинізнову помітно підвищився. Як повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI), на ранок вівторка, 16 листопада, він склав 312,4 випадки на 100 тисяч мешканців. Це новий максимум із початку епідемії в країні. Попереднього дня було 303 випадки, а ще тиждень тому - 213,7 випадка.

Показник поширення, який вказує на кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією на 100 тисяч жителів за останні сім днів, встановлює рекорди вже дев'ятий день поспіль. На початку минулого тижня у понеділок його значення вперше з початку пандемії подолало позначку у 200 випадків.

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Приріст нових випадків коронавірусу

За даними RKI, протягом останньої доби було зафіксовано більше 32 тисяч нових випадків зараження вірусом SARS-CoV-2 (тижнем раніше показник був меншим за 22 тисячі). 11 листопада за цим показником було встановлено абсолютний максимум за весь час епідемії в Німеччині - більше 50 тисяч випадків. Усього з початку пандемії коронавірусною інфекцією заразилися більше п'яти мільйонів осіб, вилікувались - чотири з половиною.

За останню добу від COVID-19 та його наслідків у ФРН померли 265 пацієнтів (тижнем раніше - 169). З початку епідемії у країні зафіксовано майже 98 тисяч смертей, пов'язаних з коронавірусом.

Семиденний коефіцієнт завантаженості лікарень у Німеччині - найважливіший в країні критерій для введення антикоронавірусних обмежень - станом на 15 листопада становив 4,65 на 100 тисяч населення. Єдиний для всієї країни критичний рівень не встановлений через великі регіональні відмінності. Максимальний показник - близько 15,5 на 100 тисяч населення - був зафіксований минулого Різдва.

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