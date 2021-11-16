У Німеччині новий максимум із зараження коронавірусом

Тижневий середній показник поширення коронавірусу в Німеччинізнову помітно підвищився. Як повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI), на ранок вівторка, 16 листопада, він склав 312,4 випадки на 100 тисяч мешканців. Це новий максимум із початку епідемії в країні. Попереднього дня було 303 випадки, а ще тиждень тому - 213,7 випадка.

Показник поширення, який вказує на кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією на 100 тисяч жителів за останні сім днів, встановлює рекорди вже дев'ятий день поспіль. На початку минулого тижня у понеділок його значення вперше з початку пандемії подолало позначку у 200 випадків.

Читайте також: Німеччина повернула безкоштовні тести на коронавірус

Приріст нових випадків коронавірусу

За даними RKI, протягом останньої доби було зафіксовано більше 32 тисяч нових випадків зараження вірусом SARS-CoV-2 (тижнем раніше показник був меншим за 22 тисячі). 11 листопада за цим показником було встановлено абсолютний максимум за весь час епідемії в Німеччині - більше 50 тисяч випадків. Усього з початку пандемії коронавірусною інфекцією заразилися більше п'яти мільйонів осіб, вилікувались - чотири з половиною.

За останню добу від COVID-19 та його наслідків у ФРН померли 265 пацієнтів (тижнем раніше - 169). З початку епідемії у країні зафіксовано майже 98 тисяч смертей, пов'язаних з коронавірусом.

Семиденний коефіцієнт завантаженості лікарень у Німеччині - найважливіший в країні критерій для введення антикоронавірусних обмежень - станом на 15 листопада становив 4,65 на 100 тисяч населення. Єдиний для всієї країни критичний рівень не встановлений через великі регіональні відмінності. Максимальний показник - близько 15,5 на 100 тисяч населення - був зафіксований минулого Різдва.