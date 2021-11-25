Єврокомісія запропонувала обмежити термін дії сертифікатів вакцинації

Єврокомісія пропонує оновити правила для подорожей всередині ЄС, запроваджені через поширення коронавірусу. Відповідний проєкт рекомендації Ради ЄС брюссельські чиновники представили у четвер, 25 листопада.

"Наша головна ціль - уникнути розбіжностей у заходах всередині ЄС (...). Згода (Ради ЄС. - Ред.) на цю пропозицію буде критично важливою для захисту безпечного та вільного пересування громадян у наступні місяці", - заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Дію сертифіката ЄС про вакцинацію хочуть обмежити дев'ятьма місяцями

Головне нововведення, запропоноване Єврокомісією, - обмежити термін дії сертифікатів ЄС про щеплення від коронавірусу дев'ятьма місяцями після отримання другої дози вакцини (або ж єдиної дози у випадку з вакциною від Johnson & Johnson). Оскільки рівень захисту від хвороби з часом знижується, Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) радить отримати бустерну дозу вакцини через шість місяців після завершення першого курсу щеплення. До цих шести місяців у Єврокомісії додали ще три місяці, щоб люди встигли отримати додаткову дозу вакцини. Термін дії бустерної дози поки не визначатимуть, адже щодо цього поки нема наукових даних.

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Після отримання додаткової дози вакцини у ЄС можна буде отримати відповідний сертифікат. "До людини, яка має чинний цифровий COVID-сертифікат ЄС, як правило, не мають застосовувати додаткові обмеження, такі як тести чи карантин, незалежно від пункту її відправлення у ЄС", - зазначили у пресслужбі Єврокомісії.

На думку брюссельських чиновників, нововведення мають набути чинності з 10 січня 2022 року. Тепер ці пропозиції розглядатиме Рада ЄС. Вона може затвердити їх у вигляді рекомендації. Як її впроваджувати - це вже вирішуватиме кожна держава об'єднання самостійно.

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Нагадаємо, що цифрові COVID-сертифікати почали діяти у ЄС з 1 липня цього року. Вони підтверджують вакцинацію, одужання або негативний тест на коронавірус. Регламент ЄС про COVID-сертифікати обмежує термін дії підтвердження про одужання 180 днями. Однак терміну дії сертифікату про вакцинацію визначено не було.

У серпні Україна та ЄС взаємно визнали COVID-сертифікати одне одного.