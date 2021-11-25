Єврокомісія запропонувала обмежити термін дії сертифікатів вакцинації

Через зменшення рівня захисту від коронавірусу, який забезпечує вакцинація, у Єврокомісії запропонували обмежити термін дії сертифікатів про щеплення. Європейцям радять робити бустерні щеплення.
Єврокомісія пропонує оновити правила для подорожей всередині ЄС, запроваджені через поширення коронавірусу. Відповідний проєкт рекомендації Ради ЄС брюссельські чиновники представили у четвер, 25 листопада.
"Наша головна ціль - уникнути розбіжностей у заходах всередині ЄС (...). Згода (Ради ЄС. - Ред.) на цю пропозицію буде критично важливою для захисту безпечного та вільного пересування громадян у наступні місяці", - заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.
Головне нововведення, запропоноване Єврокомісією, - обмежити термін дії сертифікатів ЄС про щеплення від коронавірусу дев'ятьма місяцями після отримання другої дози вакцини (або ж єдиної дози у випадку з вакциною від Johnson & Johnson). Оскільки рівень захисту від хвороби з часом знижується, Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) радить отримати бустерну дозу вакцини через шість місяців після завершення першого курсу щеплення. До цих шести місяців у Єврокомісії додали ще три місяці, щоб люди встигли отримати додаткову дозу вакцини. Термін дії бустерної дози поки не визначатимуть, адже щодо цього поки нема наукових даних.
Читайте також: У ЄС почали діяти цифрові ковід-сертифікати: що варто знати українцям
Після отримання додаткової дози вакцини у ЄС можна буде отримати відповідний сертифікат. "До людини, яка має чинний цифровий COVID-сертифікат ЄС, як правило, не мають застосовувати додаткові обмеження, такі як тести чи карантин, незалежно від пункту її відправлення у ЄС", - зазначили у пресслужбі Єврокомісії.
На думку брюссельських чиновників, нововведення мають набути чинності з 10 січня 2022 року. Тепер ці пропозиції розглядатиме Рада ЄС. Вона може затвердити їх у вигляді рекомендації. Як її впроваджувати - це вже вирішуватиме кожна держава об'єднання самостійно.
Читайте також: COVID-19: як часто доведеться робити щеплення?
Нагадаємо, що цифрові COVID-сертифікати почали діяти у ЄС з 1 липня цього року. Вони підтверджують вакцинацію, одужання або негативний тест на коронавірус. Регламент ЄС про COVID-сертифікати обмежує термін дії підтвердження про одужання 180 днями. Однак терміну дії сертифікату про вакцинацію визначено не було.
У серпні Україна та ЄС взаємно визнали COVID-сертифікати одне одного.