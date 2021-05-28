Яка вакцина найкраща і чи справді є найефективніша (відео)

Багато хто пов'язує найефективніший захист від коронавірусу з BioNTech/Pfizer та побоюється побічних дій AstraZeneca. DW проаналізувала, яка вакцина справді найкраща.
Повідомлення про дуже рідкісні випадки тромбів, потрапивши в заголовки новин, викликали занепокоєння у людей. ЄС теж вирішив не продовжувати свої контракти з AstraZeneca та J&J. Все це, очевидно, створило враження, що деякі вакцини гірші за інші. Але чи так це насправді? Що кажуть експерти - дивіться у сюжеті:
Україна вже вакцинувала від коронавірусу препаратом Covishield понад 170 тисяч медиків, військовослужбовців та громадських діячів. Як почуваються ті, хто щепився, дивіться у репортажі DW із Житомирщини.
Україна уклала першу угоду на поставку вакцини від коронавірусу: партія CoronaVac від концерну Sinovac Biotech має надійти, щойно вакцина отримає дозвіл. Що відомо про неї і конкурентів - AstraZeneca, BioNTech, Moderna?
Якими вакцинами від коронавірусу щеплюватимуть українців? Чи варто розраховувати на колективний імунітет? І чому Україна мало не проспала вакцинацію? Імунолог Федір Лапій в інтерв'ю DW.