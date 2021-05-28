 Яка вакцина найкраща і чи справді є найефективніша (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.05.2021

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Політика й суспільство

Яка вакцина найкраща і чи справді є найефективніша (відео)

Багато хто пов'язує найефективніший захист від коронавірусу з BioNTech/Pfizer та побоюється побічних дій AstraZeneca. DW проаналізувала, яка вакцина справді найкраща.

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