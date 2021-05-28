Яка вакцина найкраща і чи справді є найефективніша (відео)

Повідомлення про дуже рідкісні випадки тромбів, потрапивши в заголовки новин, викликали занепокоєння у людей. ЄС теж вирішив не продовжувати свої контракти з AstraZeneca та J&J. Все це, очевидно, створило враження, що деякі вакцини гірші за інші. Але чи так це насправді? Що кажуть експерти - дивіться у сюжеті:



