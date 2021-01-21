Український імунолог про колективний імунітет і російську вакцину (відео)

На думку доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Щупика Федора Лапія, нині проведених досліджень ще не достатньо, аби стверджувати, що в Україні вже скоро може з'явитися колективний імунітет. Якими вакцинами від коронавірусу щеплюватимуть українців? І чому Україна проспала вакцинацію? Дивіться в інтерв'ю DW з Федором Лапієм: