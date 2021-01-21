 Український імунолог про колективний імунітет і російську вакцину (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.02.2021

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Політика й суспільство

Український імунолог про колективний імунітет і російську вакцину (відео)

Якими вакцинами від коронавірусу щеплюватимуть українців? Чи варто розраховувати на колективний імунітет? І чому Україна мало не проспала вакцинацію? Імунолог Федір Лапій в інтерв'ю DW.

Лапій: В Україні російської вакцини не буде.

Лапій: "В Україні російської вакцини не буде".

На думку доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Щупика Федора Лапія, нині проведених досліджень ще не достатньо, аби стверджувати, що в Україні вже скоро може з'явитися колективний імунітет. Якими вакцинами від коронавірусу щеплюватимуть українців? І чому Україна проспала вакцинацію? Дивіться в інтерв'ю DW з Федором Лапієм:

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