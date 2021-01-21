Український імунолог про колективний імунітет і російську вакцину (відео)

Якими вакцинами від коронавірусу щеплюватимуть українців? Чи варто розраховувати на колективний імунітет? І чому Україна мало не проспала вакцинацію? Імунолог Федір Лапій в інтерв'ю DW.
На думку доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Щупика Федора Лапія, нині проведених досліджень ще не достатньо, аби стверджувати, що в Україні вже скоро може з'явитися колективний імунітет. Якими вакцинами від коронавірусу щеплюватимуть українців? І чому Україна проспала вакцинацію? Дивіться в інтерв'ю DW з Федором Лапієм:
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