Чого чекати українській медицині у 2021? (відео)

Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом ІІ типу та ще низкою хронічних захворювань можуть отримати ліки безкоштовно або з незначною доплатою. Але тепер програма "Доступні ліки" це під загрозою. За словами народної депутатки з профільного комітету Верховної Ради Ольги Стефанишиної, з нового року лікарні залишаться без фінансування, а пацієнти без доступних ліків. Бо досі не затверджено порядок реалізації програми медичних гарантій на перший квартал наступного року і 9 тисяч аптек та 7 тисяч лікарень можуть залишитися без коштів. Дивіться, що чекає українську медицину наступного року: