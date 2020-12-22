 Чого чекати українській медицині у 2021? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.12.2020

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Політика й суспільство

Чого чекати українській медицині у 2021? (відео)

Лікарні без фінансування, пацієнти без доступних ліків уже з 1 січня 2021, а грошей на вакцини від COVID-19 передбачено мізерно мало. Так лякають деякі політики. Що буде з українською медициною наступного року?

Урядову програму Доступні ліки запровадили понад три року тому

Урядову програму "Доступні ліки" запровадили понад три року тому

Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом ІІ типу та ще низкою хронічних захворювань можуть отримати ліки безкоштовно або з незначною доплатою. Але тепер програма "Доступні ліки" це під загрозою. За словами народної депутатки з профільного комітету Верховної Ради Ольги Стефанишиної, з нового року лікарні залишаться без фінансування, а пацієнти без доступних ліків. Бо досі не затверджено порядок реалізації програми медичних гарантій на перший квартал наступного року і 9 тисяч аптек та 7 тисяч лікарень можуть залишитися без коштів. Дивіться, що чекає українську медицину наступного року:

 

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Дефіцит кисню в українських лікарнях (відео)

Лікарні, які потребують медичного кисню, нерідко отримують відмови від постачальників. Ситуація подекуди критична. DW розбиралась, у чому проблема.  

"Як сліпі кошенята": лікар з Луцька про те, чому коронавірусом перехворіють усі (відео)

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Докладно

Першу вакцину від коронавірусу допустили на ринок ЄС

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Чого чекати українській медицині у 2021? (відео)

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