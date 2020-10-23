 Президент Польщі Анджей Дуда заразився коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Президент Польщі Анджей Дуда заразився коронавірусом

Анджей Дуда, в якого виявлено зараження вірусом Sars-CoV-2, почувається добре, повідомив його речник.

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда отримав позитивний тест на коронавірус, повідомив у суботу, 24 жовтня, речник глави польської держави Блажей Спихальський. У соцмережі Twitter він зазначив, що "президент почувається добре".

 

Як повідомлялося, на тлі посилення епідемії COVID-19 у Польщі  з 24 жовтня закриті усі ресторани і заборонено збиратися більш ніж п'яти особам. Для усіх учнів від четвертого класу запроваджується онлайн-навчання. При цьому усі діти до 16 років можуть залишати домівки у проміжку між восьмою ранку та четвертою вечора лише в супроводі дорослого.

Станом на 23 жовтня загальна кількість інфікованих коронавірусом від початку епідемії у Польщі - 228,3 тисячі, кількість жертв коронавірусу становить 4172 особи. Напередодні повідомили про рекордне для країни добове число заражень - 13632.

Читайте також: Російські пранкери розіграли Дуду, той чітко відповів щодо Львова

Нагадаємо, 11-13 жовтня Анджей Дуда перебував у Києві, де зустрічався з президентом України Влодимиром Зеленським.

Дивитись відео 05:20

Нові обмеження через коронавірус: локдаун знову загрожує ЄС? (13.10.2020)

Також за темою

Polen PK Ministerpräsident Mateusz Morawiecki

Пандемія COVID-19: Польща закриває усі ресторани, обмежує пересування дітей 23.10.2020

Через стрімке поширення коронавірусу в Польщі уряд країни запроваджує нові протиепідемічні заходи, закриваючи ресторани та сильно обмежуючи кількість людей під час зібрань.

Bulgarien Schutzmaske vor einer Schule in Sofia

Усе про пандемію COVID-19 (досьє) 23.10.2020

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Досі нема ані вакцини, ані ліків. Усе, що потрібно знати про боротьбу з пандемією COVID-19, - у досьє DW.

Italien Neapel | Protest gegen Coronamaßnahmen Lockdown

У Неаполі протест проти коронавірусних обмежень переріс у сутички з поліцією 24.10.2020

Від вечора 23 жовтня в регіоні Кампанія запроваджена комендантська година. Незважаючи на це, кілька сотень людей вийшли на вулиці Неаполя, протестуючи проти обмежень. Поліція затосовувала сльозогінний газ.

Реклама

Докладно

Друга хвиля коронавірусу: як не захворіти й залишатися спокійним

Коронавірус: як не захворіти і зберігати спокій

Психолог з Німеччини й вірусологиня із Швейцарії радять, як не захворіти на COVID-19 й уникнути стресу й страху.  

Веганський фарш

Ковбаса може називатись вегетаріанською - Європарламент

Європарламент відхилив заборону на продаж м'ясних замінників з позначкою "вегетаріанська ковбаса" тощо.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  