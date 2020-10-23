Президент Польщі Анджей Дуда заразився коронавірусом

Президент Польщі Анджей Дуда отримав позитивний тест на коронавірус, повідомив у суботу, 24 жовтня, речник глави польської держави Блажей Спихальський. У соцмережі Twitter він зазначив, що "президент почувається добре".

Як повідомлялося, на тлі посилення епідемії COVID-19 у Польщі з 24 жовтня закриті усі ресторани і заборонено збиратися більш ніж п'яти особам. Для усіх учнів від четвертого класу запроваджується онлайн-навчання. При цьому усі діти до 16 років можуть залишати домівки у проміжку між восьмою ранку та четвертою вечора лише в супроводі дорослого.

Станом на 23 жовтня загальна кількість інфікованих коронавірусом від початку епідемії у Польщі - 228,3 тисячі, кількість жертв коронавірусу становить 4172 особи. Напередодні повідомили про рекордне для країни добове число заражень - 13632.

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Нагадаємо, 11-13 жовтня Анджей Дуда перебував у Києві, де зустрічався з президентом України Влодимиром Зеленським.