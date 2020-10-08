Дуда прибув до Києва з "особливо важливим" візитом

Президент ПольщіАнджей Дуда прибув в Україну з триденним візитом. На сторінці у Twitter у неділю, 11 жовтня, він заявив про важливість візиту в Україну для розвитку співпраці між країнами в умовах пандемії COVID-19.

"Сьогоднішній візит до нашого сусіда в Україну особливо важливий. У період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці та прийняття конкретних рішень. Зв'язки між Польщею та Україною дуже міцні і разом працюємо заради ще більшого їхнього посилення", - йдеться в україномовному дописі на сторінці президента Польщі.

Чим займатиметься Дуда в Україні

Під час візиту Анджея Дуди президентське подружжя вирушить на польський військовий цвинтар у Биківні під Києвом. Президент Польщі вшанує пам'ять польських жертв радянських репресій.

Також відбудуться польсько-українські політичні переговори - за участю президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Президента Анджея Дуду супроводжуватиме керівник Інституту національної пам'яті Польщі Ярослав Шарек, який зустрінеться з колегами з Інституту національної пам'яті України.

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У другий день візиту Дуда відвідає Одесу. Польська нафтова і газова компанія (PGNiG) підпише угоду, яка відкриє можливості для її участі в приватизації енергетичного і газового секторів України. Другий контракт буде підписаний між портами Одеси і Гданська про співпрацю в галузі логістики.

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Також Дуда відкриє біля посольства Польщі в Києві пам'ятник Ганні Валентинович - героїні польського руху "Солідарність", народженій в Україні. Президенти Польщі та України також покладуть вінки до меморіальної дошки на честь президента Польщі Леха Качинського.

Візит Анджея Дуди в Україну завершиться 13 жовтня.