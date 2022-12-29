Помер легендарний футболіст Пеле

Бразильський король футболу Пеле помер у віці 82 років. Він - єдиний в історії футболіст, який виграв у складі збірної три чемпіонати світу.

У четвер, 29 грудня, пішов з життя легендарний футболіст Пеле. Триразовий чемпіон світу помер у віці 82 років у клініці в Сан-Паулу, повідомила його донька в Instagram.

Пеле перебував у лікарні з кінця листопада. Він помер через недостатність кількох органів внаслідок прогресування онкологічного захворювання.

Король футболу

Пеле (справжнє ім'я Едсон Арантіс ду Насіменту) - єдиний в історії футболіст, який виграв у складі збірної три чемпіонати світу (1958, 1962 та 1970 років). У першому з цих тріумфів він став наймолодшим в історії бомбардиром фіналу чемпіонату світу, двічі відзначившись у віці 17 років.

За свою кар'єру він зіграв за Бразилію 92 матчі та забив 77 голів. Пеле утримував рекорд забитих м'ячів за збірну до недавнього чемпіонату світу в Катарі, де його досягнення повторив бразильський футболіст Неймар.

У 2000 році Міжнародна федерація футболу назвала Пеле та аргентинця Дієго Марадону, який помер у 2020 році, найкращими футболістами XX століття. За найвищий рівень майстерності його прозвали Королем футболу.