Політика на Євро-2024: "Сірі вовки" і кричалки про РФ

Міжнародні спортивні змагання, до яких прикута увага мільйонів людей з усієї планети, неодноразово ставали майданчиком, який атлети та вболівальники використовували для висловлення різноманітних протестів і демонстрації своєї громадянської та політичної позиції. Мабуть, найвідоміша акція - стиснуті кулаки в чорних рукавичках, підняті на церемонії нагородження Томмі Смітом і Джоном Карлосом, які виграли відповідно золото і бронзу в бігу на 200 метрів на Олімпіаді в Мехіко. Таким чином чорні американські бігуни протестували проти расизму.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК), Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) та інші організатори великих турнірів усіма силами намагаються запобігти їхній політизації, з різним ступенем суворості караючи за подібні дії. Що, однак, досі не викорінило проблему. Не винятком стало Євро-2024, що проходить зараз у Німеччині.

Демірал і "Сірі вовки"

Футболіст збірної Туреччини Меріх Демірал опинився в центрі уваги ЗМІ, уболівальників і навіть тих, хто далекий від спорту номер один у світі. Демірал - перший за 40 років захисник, який зробив дубль на чемпіонаті Європи - допоміг туркам перемогти 2 липня команду Австрії і вийти до чвертьфіналу. Причому перший його гол, забитий уже на 57-й секунді, став найшвидшим в історії плей-офф першостей континенту. Але тільки спортивними подвигами Демірал не обмежився, після закінчення переможного поєдинку продемонструвавши жест вітання ультраправого турецького угруповання "Сірі вовки". А пізніше розмістив фото цієї сцени у своєму акаунті в соцмережі Х.

У Туреччині на політичному рівні "Сірі вовки" представлені праворадикальною Партією націоналістичного руху (MHP), яку раніше було заборонено, потім вона перебувала в опозиції до президента Реджепа Таїпа Ердогана, а з середини 2010-х вступила з ним у союз. У Німеччині ані саме угруповання, ані його жест вітання не заборонені. Одна це угруповання перебуває під наглядом Федерального відомства з охорони конституції. А ось в Австрії демонстрацію цього жесту заборонили ще 2019 року.

Свій вчинок Меріх Демірал, обраний УЄФА найкращим гравцем матчу, пояснив радістю з приводу перемоги та гордістю за країну, яка охопила його: "Те, як я радів, пов'язано з моєю турецькою ідентичністю. (...) Я бачив, що такий самий жест роблять і інші на стадіоні. Тут немає жодного прихованого меседжу. Ми всі - турки, я дуже пишаюся тим, що я турок, і в цьому полягає сенс цього жесту. Я просто хотів продемонструвати, який я радий і гордий. Сподіваюся, будуть і інші можливості показати цей жест".

Тим часом напередодні гри Туреччини та Австрії міжнародна правозахисна організація "Товариство захисту вразливих народів" закликала УЄФА заборонити демонстрацію жесту "Сірих вовків" на стадіонах. "Деякі турецькі вболівальники показували його на матчах Євро-2024. Це траплялося багаторазово і у прямому телеефірі. УЄФА має чітко визначити свою позицію щодо правоекстремістських символів і заборонити показ жесту "Сірих вовків" на стадіонах", - зазначив представник товариства Камаль Сідо. За його словами, можна зрозуміти і вітати радість фанатів з приводу успіхів їхньої команди, але демонстрація привітання "Сірих вовків" "не має нічого спільного з мирним і виправданим святкуванням і шкодить більшості мирних уболівальників".

Дипломатичне напруження між Берліном та Анкарою

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на тлі скандалу оголосив про свій візит до Берліна на чвертьфінальний матч турецької збірної проти Нідерландів, який відбудеться у суботу, 6 липня. 3 липня посла Німеччині у Туреччині викликали до МЗС країни в Анкарі для надання роз'яснень після критики жесту Демірала, що лунала з боку уряду ФРН. Своєю чергою 4 липня міністерство закордонних справ ФРН викликало турецького посла через святкування голу Деміралом. Як країна, що приймає чемпіонат Європи, "ми сподіваємося, що спорт об'єднає людей", наголосило МЗС ФРН у дописі в соцмережі X.

Сірий вовк - важлива фігура в міфології ультраправих у Туреччині. Вважається, що він врятував предків турецького народу від ворогів, допоміг їм досягти могутності і тому для багатьох є символом влади. Експерти зазначають, що "Сірі вовки" дедалі частіше використовують спортивні змагання для вербування нових прихильників із середовища футбольних фанатів, а також для демонстрації своєї символіки на стадіонах. Так, жест привітання "Сірих вовків" було помічено і на вулицях низки міст Німеччини, де турецькі вболівальники бурхливо святкували вихід своїх улюбленців у чвертьфінал Євро-2024.

Пісні, кричалки, банери і фейки

Австрійські фанати теж не залишилися в боргу, влаштувавши в Лейпцигу власний демарш перед початком матчу Туреччина - Австрія. Вони проспівали "Німеччина - німцям, іноземці - геть" на мелодію "L'amour toujour", поліція Лейпцига проводить у зв'язку з цим розслідування. Цей расистський заклик став відомим по всій Німеччині після скандалу на острові Зюльт, де велика група молоді на вечірці співала "Іноземці - геть" і "Німеччина - німцям" на мелодію Джіджі Д'Агостіно. Відтоді у ФРН сталися численні аналогічні інциденти, тому цю пісню заборонили на деяких народних гуляннях і на Євро-2004.

Австрійські вболівальники на трибунах стадіону в Лейпцигу, 2 липня 2024 року Фото: Oguz Yeter/Anadolu/picture alliance

Футбольні фанати - у багатьох країнах середовище вельми політизоване. Його активні представники не втрачають можливості, особливо перед телекамерами, розповісти світові про свої погляди. Наприклад, сербські вболівальники на Євро-2024 не раз скандували кричалки на підтримку Росії і вивішували на трибунах стадіонів російські прапори. Зі свого боку УЄФА заборонив проносити прапори РФ на всі матчі збірної України на цьому турнірі. А українські вболівальники під час матчу Україна - Бельгія вшанували пам'ять загиблого під час оборони Маріуполя наймолодшого бійця полку "Азов" Назарія Гринцевича величезним банером з його портретом, згенерованим штучним інтелектом із фотографій 182 полеглих військових, які у цивільному житті належали до фанатських рухів українських клубів. Крім того, вони підняли банер із написом "Мир має ціну".

Банер з портретом Гринцевича на трибунах стадіону у Штутгарті під час матчу Україна - Бельгія Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Зрозуміло, що не обійшлося і без фейків - у мережі з'явилися і швидко стали вірусними відеоролики, на яких зняті зі спини румунські вболівальники скандують як про-, так і антипутінські гасла під час поєдинку України з Румунією. DW, репортер якої був присутній на ньому, проаналізувавши записи і поспілкувавшись із фахівцями, встановила, що обидва ролики - фальшивки. Крім виявлених технічних невідповідностей, журналісти, які перебували поруч із знятими румунськими фанатами, запевнили, що не чули скандування того чи іншого гасла.

Покарання за "неналежну поведінку" на Євро-2024

Тим часом УЄФА почав розслідування з приводу жесту Меріха Демірала, якого підозрюють у неналежній поведінці. Турецького захисника, який у двох попередніх матчах групового етапу провів на полі загалом лише пів години, зрештою, можуть покарати, як це вже сталося в інших подібних ситуаціях на Євро-2024.

Так, УЄФА відсторонив від роботи на чемпіонаті косовського журналіста Арлінда Садіку за провокаційний жест - під час репортажу той повернувся до трибуни сербських уболівальників і зобразив руками двоголового орла, який зображено на держсимволах Косова та Албанії. А нападника збірної Албанії Мірлінда Даку дискваліфікували на два матчі за образливі гасла на адресу Північної Македонії та Сербії.

Вочевидь, ці покарання є не найстрашнішими й навряд чи вони сьогодні здатні сьогодні зупинити гарячі голови. Пів століття тому було значно суворіше. Томмі Сміта і Джона Карлоса глядачі Олімпійського стадіону в Мехіко просто освистали, а американські спортивні чиновники виключили обох спринтерів з команди і достроково відправили додому. І більше Сміт і Карлос за збірну США ніколи не виступали.