Скандал на ЧЄ: Берлін і Анкара взаємно викликали послів

Через жест турецького футболіста Меріха Демірала, асоційований з ультраправою організацією, на матчі "Євро-2024" в Німеччині посла Туреччини викликали в МЗС ФРН. Анкара ж звинуватила Берлін у ксенофобії.

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало в четвер, 4 липня, посла Туреччини через демонстрацію жеста ультраправого угруповання "Сірі вовки" турецьким футболістом Меріхом Деміралом на матчі в рамках "Євро-2024" у Лейпцигу.

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"Турецького посла викликали сьогодні вранці", - йдеться в заяві МЗС ФРН, надісланій агентству AFP.

Після свого другого голу у ворота Австрії 2 липня Демірал показав жест, асоційований з організацією, що дотримується ідеології расової переваги, антисемітизму, вірменофобії та ісламізму. Його вчинок змусив Спілку європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розпочати розслідування "неналежної поведінки" та спричинив критику з боку німецьких політиків.

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) попередила, що "символіці турецьких правих екстремістів не місце на наших стадіонах" і заявила, що "використання чемпіонату Європи з футболу як платформи для расизму є абсолютно неприйнятним".

У відповідь Туреччина 3 липня викликала німецького посла в Анкарі. Турецьке МЗС назвало реакцію офіційного Берліна "ксенофобією".

Демірал: Сенс жесту - в гордості за те, що я турок

Сам футболіст пояснив свою поведінку гордістю за те, що він турок. "Те, як я радів, пов'язано з моєю турецькою ідентичністю. Тому я і показав цей жест. Я бачив, що такий самий жест роблять й інші на стадіоні. Тут немає жодного прихованого меседжу. Ми всі - турки, я дуже пишаюся тим, що я турок, і в цьому полягає сенс цього жесту", - прокоментував захисник збірної.

У Туреччині інтереси "Сірих вовків" представляє ультраправа Партія націоналістичного руху. В Німеччині ні це угруповання, ні його жест не є забороненими, проте "Сірі вовки" перебувають під наглядом Федеральної служби захисту конституції (спецслужби внутрішнього призначення, що займається контррозвідкою). В Австрії цей жест заборонений.

Ще напередодні матчу Туреччини та Австрії міжнародна правозахисна організація "Товариство захисту вразливих народів" закликала УЄФА заборонити знак "Сірих вовків" на стадіонах. "Деякі турецькі вболівальники показували цей знак на матчах Євро-2024. Це траплялося багаторазово і демонструвалося в прямому телеефірі. УЄФА має чітко окреслити свою позицію щодо демонстрації правоекстремістських символів і заборонити показ знака "Сірих вовків" на стадіонах", - заявив представник товариства Камаль Сідо.

За даними німецького таблоїда Bild, УЄФА може відсторонити Демірала від подальшої участі в ЧЄ.

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