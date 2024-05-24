На курорті в Німеччині спалахнув ксенофобський скандал

У Німеччині поліція федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн проводить розслідування за фактом поширення ксенофобських висловлювань та розпалювання ворожнечі, що мали місце на острові Зюльт. За даними поліції, оприлюдненими у п'ятницю, 24 травня, приводом для перевірки є відео, відзняте ймовірно ввечері напередодні.

Відео стало вірусним в соціальних мережах, 24 травня на нього звернули увагу і німецькі ЗМІ. У відеоролику, що триває кілька секунд, грає музика, люди танцюють, на передньому плані усміхнена жінка скандує в ритмі музики: "Іноземці - геть!", а позаду неї юнак у темних окулярах із келихом у руці додає: "Німеччина для німців!". Ці гасла підхоплює натовп. Вечірка, яка потрапила на відео, проходила на одному з найдорожчих і найпрестижніших курортів Німеччини - на острові Зюльт.

Расистські гасла та нацистське привітання

Як зазначається на сайті новинної телепрограми Tagesschau, як музичний фон використовується пісня італійського діджея Джіджі Д'Агостіно "L'Amour Toujours", далека від ультраправих ідей. Однак публіка здається абсолютно задоволеною тим, що відбувається, а один з чоловіків, які танцюють, не тільки вигукує ті ж расистські гасла, а й скидає руку в нацистському привітанні, приклавши до верхньої губи два складені разом пальці, щоб, мабуть, зобразити вуса Гітлера.

Читайте також: Протидія правим радикалам у Німеччині: що робити крім демонстрацій?

Те, що сталося на Зюльті, прокоментувала міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser). За її словами, інцидент виставляє у поганому світлі всю країну. "Будь-хто, хто вигукує нацистські гасла типу "Німеччина для німців - іноземці геть!", є ганьбою для Німеччини", - заявила міністерка медіагрупі Funke. Окрім кримінального розслідування, расистам слід чинити гучну протидію усюди - у колі друзів, на роботі, у спорті, закликала Фезер.