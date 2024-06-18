Насилля і страх: антисемітизм у Німеччині - гостра проблема

Після кривавої атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року погрози щодо євреїв у Німеччині помітно зросли. У 2023 році на ґрунті антисемітизму було скоєно понад 5100 злочинів, що вдвічі більше, ніж за попередній рік.

Анна Черняк Сегал (Anna Chernyak Segal), виконавча директорка берлінської ортодоксальної єврейської громади Kahal Adass Jisroel, розповідає про спробу підпалу синагоги, коли в середині жовтня минулого року в неї кинули дві пляшки із запальною сумішшю, і про напад на члена громади кілька тижнів тому в берлінському районі Ґезундбруннен. Молодий чоловік став жертвою "фізичного насильства і антисемітських образ", розповідає жінка, йому "зламали кістки і завдали величезної емоційної та психічної шкоди". І це тільки два випадки, які про які повідомляли не лише регіональні, але й національні ЗМІ у Німеччині.

Словесні образи на адресу євреїв у метро

Проте Черняк Сегал розповідає також про багато інших інцидентів. Це і словесні нападки на вулиці або в громадському транспорті, наприклад, коли людей називають "дітовбивцею", і ворожість в інтернеті, і антисемітські позначки на житлових будинках і вхідних дверях, і відірвані мезузи - невеличкі капсули з сувоями пергаменту, що містять частину тексту молитви "Шма", які релігійні євреї прикріплюють до одвірка дверей у своїй оселі. "Ми переживаємо суттєво гострішу загрозу єврейському життю, чого ми ніколи не могли собі уявити", - каже вона.

Гасла, подібні до цього на фасаді будівлі в Берліні, можна побачити всюди в Німеччині Фото: Andreas Friedrichs/IMAGO

Черняк Сегал - одна із тих євреїв, які виступили на презентації щорічного звіту "Дослідницького та інформаційного центру з антисемітизму" в Берліні (RIAS-Berlin) за 2023 рік. У доповіді наведено тривожні цифри. У 2023 році RIAS-Berlin зафіксував 1270 антисемітських інцидентів у столиці Німеччини. Це найвищий показник із моменту заснування організації 2015 року і майже на 50 відсотків більше, ніж роком раніше.

"7 жовтня 2023 року - це поворотний момент", - каже керівниця проєкту RIAS-Berlin Юлія Копп (Julia Kopp). Відтоді антисемітизм у Берліні набагато відчутніший, ніж раніше, каже вона. З 7 жовтня, дня кривавої атаки терористичної організації ХАМАС на Ізраїль, і до кінця року в середньому відбувалося близько десяти антисемітських інцидентів на день. До цього належать як інциденти, за які закон передбачає покарання, так і інші.

Копп розповідає, як змінилося єврейське життя в місті. Євреї через побоювання бути впізнаними намагаються відкрито не демонструвати релігійні символи. Деякі вважають за краще переїхати з особливо небезпечних місць в інші райони міста.

Травмовані та постраждалі від антисемітизму

Копп наводить як приклад єврейський ресторан DoDa's Deli, який довгий час працював у берлінському районі Friedrichshain і був популярним. Після 7 жовтня хтось розбив вивіску ресторану, почалися погрози, зокрема застереження не відвідувати цей заклад. Ресторан був змушений переїхати. Найближчим часом DoDa's Deli планує почати нове життя в респектабельному районі Вільмерсдорф на заході Берліна.

Зигмунт Кеніґсберґ (Sigmount Königsberg), уповноважений єврейської громади Берліна з боротьби з антисемітизмом, вважає, що звіт RIAS-Berlin показує, "наскільки травматизована велика частина єврейської громади Берліна".

Аріель Ельберт з асоціації "Кешет Німеччина", Федеральний уповноважений з питань антисемітизму Фелікс Кляйн та Тахера Амір з Фонду Амадеу Антоніо (зліва направо) Фото: Frederic Kern/Future Image/IMAGO

Під надійним захистом?

Експерти RIAS вважають ефективною поведінку сил безпеки під час антиізраїльських демонстрацій. Чи означає це, що єврейське життя в німецькій столиці надійно захищене? Сумніви залишаються. Сегал розповідає, як розбили шибки єврейської сім'ї з її громади. Каміння кинули діти з мусульманської сім'ї, що живе по сусідству.

Після чого поліцейські дали постраждалим таку пораду: "Переїдьте в інше місце. Ми нічого не можемо зробити". За словами Сегал, подібні випадки дуже лякають членів громади. З огляду на войовничість деяких гасел і учасників антиізраїльських акцій, експерти побоюються зростання кількості нападів і ескалації насильства.

Не тільки в корінні справа

Історик Єнс-Крістіан Ваґнер (Jens-Christian Wagner), директор Фонду меморіалів концтаборів Бухенвальд і Міттельбау-Дора, у рамках презентації доповіді, підготовленої "Асоціацією консультаційних центрів для жертв правого, расистського та антисемітського насильства" (VBRG), розповів журналістам про інциденти під час екскурсій колишніми концентраційними таборами. За його словами, мали місце антисемітські або антиізраїльські висловлювання і навіть залякування співробітників меморіальних центрів.

На запитання про те, чи походили ці висловлювання з боку вихідців із пропалестинського або мусульманського середовища, Ваґнер відповів, що, як правило, це були "автохтонні німці". Тобто жителі Німеччини без будь-якого міграційного минулого.

Злочини на ґрунті антисемітизму зросли майже вдвічі

Ситуація в німецькій столиці, місті з найбільшою мусульманською та палестинською громадою в Німеччині, не є винятком. Свідчення тому - нова "Доповідь про ситуацію з антисемітизмом у громадянському суспільстві", презентована в Берліні за участю уповноваженого уряду Німеччини з боротьби з антисемітизмом Фелікса Кляйна (Felix Klein). У документі наводяться цифри, що ілюструють масштаби антисемітизму. Вони взяті з останнього звіту Управління федеральної поліції Німеччини (BKA). У 2023 році в категорії злочинів на ґрунті ненависті було зареєстровано близько 17 тисяч правопорушень. З них понад 5100 було скоєно на ґрунті антисемітизму, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

Федеральний уповноважений із боротьби з антисемітизмом звертає увагу, наскільки великою є ця цифра з огляду на розмір єврейської громади в німецькому суспільстві. Виходить, що близько 30 відсотків злочинів на ґрунті ненависті припадає на "надзвичайно малу єврейську громаду, яка становить лише 0,25 відсотка від загальної чисельності населення", каже Кляйн.

Успішне судове переслідування

Незважаючи на представлену картину, Фелікс Кляйн задоволений тим, як держава реагує на зростання антисемітизму в Німеччині. "Кожен, хто розпалює ненависть до євреїв на демонстраціях або скандує антисемітське гасло "Від річки до моря", має бути готовим до поліцейських або судових заходів", - зазначає він.

Гасло "Від річки до моря Палестина буде вільною" часто звучить на антиізраїльських демонстраціях і широко використовується пропалестинськими групами. Йдеться про територію між річкою Йордан і Середземним морем. Крім Ізраїлю, на цій території розташовані Західний берег річки Йордан і Сектор Гази. Гасло було заборонене в Німеччині після нападу ХАМАС на Ізраїль як таке, що заперечує право Ізраїлю на існування.

Заклик до жорстких дій

Тахера Амір з правління Фонду Амадеу Антоніо, який проводить кампанії проти антисемітизму, расизму і правого екстремізму, також виступає за рішучі дії з огляду на зростання антисемітських злочинів у Німеччині. "Той, хто применшує і звеличує звірства, скоєні ХАМАС 7 жовтня, - обезголовлення, зґвалтування, викрадення, - звеличує і святкує діяння ісламістських терористів", - каже вона і зазначає, що важливо підкреслити це знову і знову.

Амір сподівається на більш чітку і видиму підтримку з боку німецького громадянського суспільства: "Я закликаю всіх демократів Німеччини послідовно називати антисемітизм антисемітизмом і проявляти солідарність із тими, хто постраждав від антисемітизму!" Той факт, що євреї змушені приховувати свою національність через побоювання за безпеку, має насторожувати всіх, вважає Амір.