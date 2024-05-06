У світі піднялася хвиля антисемітизму - дослідження

Незважаючи на те, що відносне зростання кількості випадків антисемітизму фіксувалося і раніше, сплеск спровокувала ескалація на Близькому Сході, вважають експерти.

Після нападу бойовиків палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року у світі піднялася наймасштабніша хвиля антисемітизму з часів Другої світової війни. Про це свідчать результати спільного дослідження Університету Тель-Авіва та американської організації Anti-Defamation League (ADL, Антидифамаційна ліга).

Як зазначається у документі, оприлюдненому у неділю, 5 травня, хоча різке зростання кількості випадків порівняно з 2022 роком в основному відбулося після 7 жовтня, більшість країн із великою кількістю єврейських меншин спостерігали відносне зростання і у перші дев’ять місяців 2023 року, до початку ескалації на Близькому Сході. Проте саме вона призвела до того, що "полум'я поширилося".

Свої висновки експерти роблять, виїходячи з даних із низки країн світу за 2023 рік. Порівнюючи інформацію, отриману від державних органів, єврейських організацій та ЗМІ, автори фіксують суттєве зростання кількості випадків прояву антисемітизму в багатьох країнах з великими єврейськими діаспорами, зокрема в США, Франції та Великобританії, порівняно з попереднім роком.

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Прояви антисемітизму у США та Німеччині

Зокрема, у США, де проживають близько шести мільйонів євреїв, у 2023 році було зафіксовано понад 7,5 тисяч подібних випадків. Для порівняння: у 2022 році в США зафіксували близько 3,7 тисячі таких інцидентів.

У Німеччині було зафіксовано понад 3,6 тисячі випадків прояву антисемітизму у 2023 році. В 2022 році їх було більше 2,6 тисячі.

"Якщо такі тенденції збережуться, завіса опуститься над можливістю вести єврейське життя на Заході - носити Зірку Давида, відвідувати синагоги та громадські центри, відправляти дітей до єврейських шкіл, відвідувати єврейський клуб на території кампусу або розмовляти івритом", - цитують автори дослідження професора Університету Тель-Авіва Урію Шавіта.

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Війна Ізраїлю і ХАМАСу

7 жовтня минулого року бойовики угруповання ХАМАС, визнаного в США і ЄС терористичним, здійснили масовану атаку на Ізраїль, а також вторглися на його територію. За даними Ізраїлю, тоді загинули 1170 людей, 250 були вивезені до Сектора Гази як заручники (частину людей вдалося звільнити згодом).

У відповідь Ізраїль оголосив війну ХАМАСу і проводить військову операцію у Секторі Гази. За останніми даними палестинських служб охорони здоров'я, які неможливо перевірити з незалежних джерел, у Газі відтоді загинули понад 34 тисячі людей.