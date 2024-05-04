Влада ФРН закликала університети боротися з антисемітизмом

Масштаб ненависті до Ізраїлю та євреїв у багатьох західних університетах нестерпний, й ВНЗ повинні вживати дисциплінарних заходів проти порушників аж до відрахування, заявила міністерка освіти ФРН.

Федеральна міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger) закликала німецькі університети рішуче протидіяти антисемітизму. "Масштаб ненависті до Ізраїлю та євреїв у багатьох західних університетах нестерпний. Масові заворушення останніх кількох днів повинні послужити нам нагадуванням та попередженням", - заявила вона газеті Rheinische Post у суботу, 4 травня.

За словами Штарк-Ватцінґер, керівництво університетів має дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та вживати дисциплінарних заходів проти порушників, а в особливо серйозних випадках можна говорити і про відрахування з ВНЗ.

Своєю чергою, Центральна рада євреїв у Німеччині застерегла від антисемітських протестів, аналогічних тим, які вже кілька місяців тривають в американських університетах. "Мене дуже турбує, що події, подібні до тих, що відбуваються в США, відбудуться і в Німеччині, оскільки багато груп мають великі міжнародні зв'язки", - заявив голова організації Йозеф Шустер (Josef Schuster).

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Шустер: У німецьких ВНЗ поки що не знають, як реагувати на прояви антисемітизму

Єврейські студенти протягом багатьох місяців стикаються у ФРН із проявами антисемітизму, що позбавило їх відчуття безпеки, зазначив Шустер. "І зараз після канікул сталося кілька інцидентів, як, наприклад, в Ольденбурзі, де на студентів, які збирали антисемітські листівки, напали", - сказав він.

На думку Шустера, в університетах "часто не розпізнають і не знають, як реагувати на антисемітські виступи серед студентів та викладачів, а також відсутні правильні інструменти для вжиття заходів проти рушійних сил цього розвитку".

Уповноважений уряду Німеччини із боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein) також побоюється виникнення ситуації як у США. "Антисемітські настрої, на жаль, широко поширені і можуть дуже швидко призвести до ескалації", - заявив він.

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Протести в університетах США

Після нападу радикального палестинського ісламістського угрупування ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року та початку операції Ізраїлю в Секторі Гази, в США і низці європейських країн тривалий час відбувалися масові пропалестинські акції.

В Сполучених Штатах до таких акцій регулярно вдавалися студенти і викладачі різних навчальних закладів. Найбільшого розголосу набули події у Колумбійському університеті в Нью-Йорку.

На його території в середині квітня студенти встановили кілька десятків наметів, протестуючи проти дій адміністрації ВНЗ, яка відсторонила низку студентів і звільнила кількох викладачів, які брали участь у пропалестинських акціях. Учасникам цих акцій закидали антисемітизм, в той час як вони звинувачували адміністрацію в обмеженні свободи слова.

Кульмінацією цього протистояння стало захоплення протестувальниками однієї з будівель Колумбійського університету. Вони забарикадували всі входи та розгорнули з вікна палестинський прапор. Аби звільнити будівлю, поліція провела масштабну операцію і арештувала десятки демонстрантів.

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