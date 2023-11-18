У Бундестазі хочуть активніших протестів проти антисемітизму

Німці несуть особливу відповідальність за захист євреїв, наголосила голова парламенту ФРН. При цьому вона додала, що не кожен заклик звернути увагу на захист цивільного населення Сектора Гази є антисемітизмом.

Голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) закликала до наочніших протестів проти антисемітизму.

"Я визнаю розчарування єврейських громад Німеччини тим, що у мітингах солідарності з Ізраїлем бере участь менше людей, ніж у пропалестинських демонстраціях", - сказала Бас в інтерв'ю Rheinische Post, опублікованому в суботу, 18 листопада.

Вона висловила побажання, щоб "набагато частіше та голосніше" засуджувався "терор ХАМАСу, спрямований не тільки проти Ізраїлю, а й проти цивільного населення Сектора Гази".

"Як німці, ми несемо особливу відповідальність за захист євреїв", - наголосила Бас.

Водночас вона зазначила, що не кожен заклик звернути увагу на захист цивільного населення в Секторі Гази автоматично є антисемітизмом.

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Сплеск антисемітизму в Німеччині

З 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль, у Німеччині зареєстрували понад 2700 кримінальних злочинів, спровокованих атакою. У більшості випадків йдеться про заподіяння майнової шкоди та опір правоохоронцям, але помітне і зростання застосування насильства. Крім того, в рази почастішали випадки розпалювання ненависті до євреїв в інтернеті.

Зокрема, 17-18 жовтня в Берліні відбулися зіткнення пропалестинських демонстрантів з поліцією. Деякі демонстранти намагалися прорватися до меморіалу жертвам Голокосту та кинули дві пляшки з запальною сумішшю у будівлю єврейської громади, де знаходяться синагога та дитячий садок.

Уповноважений уряду з боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein) у коментарі Welt am Sonntag закликав вести по всій Німеччині облік позовів, судових рішень і припинення судових розглядів, пов'язаних із злочинами на ґрунті антисемітизму.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане терористичною організацією в Європейському Союзі та США, здійснило масштабний напад на Ізраїль. Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію та влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Терористи також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, що знаходиться під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 11 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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