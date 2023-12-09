Ректорка Гарварду шкодує про свої слова щодо антисемітизму

Після слухань у Конгресі США президентка Гарварду Клодін Гей заявила, що їй дуже шкода. "Слова мають значення", - визнала вона.

Президентка Гарвардського університету Клодін Гей вибачилася за свої зауваження під час виступу в Конгресі США, які наразилися на гостру критику та змусили керівництво студентського руху Гіллель у Гарварді заявити, що вони не довіряють їй захист єврейських студентів в університеті.

"Мені дуже шкода. Слова мають значення. Коли слова посилюють страждання та біль, я не знаю, як можна відчувати щось, окрім жалю", - сказала Гей в інтерв'ю The Crimson.

За словами Гей, вона намагалася використати свої свідчення перед комітетом Палати представників з питань освіти, щоб висвітлити зусилля, які вживаються в Гарварді для боротьби з антисемітизмом. Однак її зауваження лише розпалили критику щодо реакції президентки університету на повідомлення про антисемітизм в кампусі.

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Повне слухання тривало майже шість годин, проте наприкінці свідчень Гей у неї з конгресменкою Елізою Стефанік була напружена 90-секундна розмова, яка стала вірусною в соціальних мережах та викликала засудження з боку Білого дому до єврейського центру Гарварду.

"Чи в Гарварді заклики до геноциду євреїв порушують правила Гарварду щодо знущань і переслідувань?" - запитала Стефанік.

"Це може бути, залежно від контексту", - відповіла Гей.

Але Стефанік наполягала на тому, щоб Гей відповіла "так" або "ні" на запитання про те, чи є заклики до геноциду євреїв порушенням політики Гарварду.

"Антисемітські висловлювання, коли вони переходять у поведінку, що дорівнює булінгу, переслідуванням, залякуванням - це дії, щодо яких ми вживаємо заходів", - зазначила Гей.

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Антисемітизм у Гарварді

Після початку війни Ізраїлю проти ХАМАСу низка студентських груп, а також деякі викладачі та співробітники Гарварду виступили не з засудженням жорстокостей палестинських бойовиків, які вбили сотні мирних ізраїльтян, а з критикою дій Ізраїлю.

10 жовтня The Harvard Crimson, одне зі студентських новинних видань університету, повідомило, що понад 30 студентських груп університету підписалися під листом, в якому йшлося, що вони покладають на Ізраїль "повну відповідальність" за "все насильство, що розгортається" в ході конфлікту.

З часу публікації листа багато генеральних директорів, бізнес-лідери та федеральний суддя у відповідь розірвали зв'язки з університетом та вимагали встановити особи підписантів або заявили, що не будуть наймати тих, хто підписався.

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За кілька днів студенти, пов'язані з цими групами, були перевірені, а їхня особиста інформація розміщена в інтернеті. Критики заявили, що Гарвард надто повільно відповів на листа й недостатньо рішуче.

Цього тижня президенти провідних університетів США на слуханнях у Конгресі відмовилися заборонити у кампусах заклики до "всесвітньої інтифади" навіть після того, як конгресвумен-республіканка Еліс Стефанік роз'яснила їм, що такі заклики рівносильні закликам до геноциду євреїв.

Президентка Гарварду заявила, що вважає багато закликів, що лунають у кампусах, огидними та неприйнятними, але свобода слова залишається найвищим принципом і за заклики до "інтифади" студентів карати не будуть.

У свою чергу, Еліза Стефанік назвала таку позицію ректорів університетів неприйнятною та антисемітською, тому заявила, що вони мають піти у відставку.