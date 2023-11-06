У Німеччині стрімко побільшало антисемітських злочинів

Число злочинів на ґрунті антисемітизму у ФРН зростало й раніше, однак навіть попередні підрахунки за 3-й квартал 2023 свідчать про сплеск таких правопорушень. Ситуація непокоїть й уряд країни.

Останнім часом у Німеччині спостерігається зростання кількості злочинів на ґрунті антисемітизму. Так, за попередніми даними, у третьому кварталі 2023 року поліція зафіксувала вже 540 антисемітських злочинів, що значно більше, ніж у попередні квартали: 379 - у першому та 446 - у другому, пише у понеділок, 6 листопада, видання Rheinische Post з посиланням на так званий малий депутатський запит фракції Лівої партії у Бундестазі.

Видання наголошує, що в цій статистиці ще не враховані інциденти, що сталися після 7 жовтня, коли терористична організація ХАМАС скоїла безпрецедентний за масштабом напад на Ізраїль, а після ударів у відповідь Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) по Сектору Гази в Німеччині, як і в інших європейських країнах, зросла кількість антисемітських нападів.

Більшість антисемітських злочинів - правого штибу

Видання також зазначає, що наведені дані - попередні, що подеколи значно нижчі від підсумкових. Так, приміром, за первинного підрахунку за третій квартал 2022 року було зареєстровано 306 антисемітських злочинів, а надалі цей показник зріс до 699. Аналогічна тенденція простежується і в інших кварталах.

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У загальну кількість - 540 злочинів на ґрунті антисемітизму, скоєних у третьому кварталі 2023 року, - входить загалом 14 актів насильства та 44 так званих пропагандистських злочинів (до них належить, приміром, зображення нацистської свастики у громадських місцях). Більшість з них (450) були кваліфіковані як злочини правого спрямування. При цьому спостерігалися явні відмінності в залежності від федеральної землі: найбільше антисемітських злочинів було зафіксовано в землі Баден-Вюртемберг (87), далі йдуть Бранденбург (63), Баварія та Нижня Саксонія (48).

Шольц закликає суспільство до мужності

Масштаби проблеми антисемітизму в ФРН непокоять і уряд країни. На тлі стрімкого зростання числа антисемітських інцидентів канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав усіх мешканців країни до захисту євреїв, назвавши це питанням громадянської мужності.

"Той, хто нападає на євреїв у Німеччині, нападає на всіх нас", - заявив він в інтерв'ю газеті Mannheimer Morgen, оприлюдненому 6 листопада.

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Шольц наголосив, що завдання держави - захист єврейських установ. "Для нас антисемітизм неприйнятний. У нас є чіткі закони: спалювання ізраїльських прапорів - це кримінальний злочин. Радість через смерть невинних людей - це кримінальний злочин. Вигукування антисемітських гасел - це кримінальний злочин", - перелічив Шольц, додавши, що правоохоронці повинні карати за такі правопорушення.

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"Ми маємо боротися з антисемітизмом - і без жодних потурань", - продовжив канцлер в інтерв'ю. Водночас він висловив довіру до поліції та судової системи: "У правоохоронних органів є необхідні інструменти, і вони мають їх послідовно використовувати. Я вважаю, що органи поліції та суди знають, що їм робити".

Уповноважений з боротьби з антисемітизмом: Проблема не лише в мігрантах

Водночас уповноважений уряду Німеччини з боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein) застеріг від того, щоб у дискусії про вороже ставлення до євреїв зосереджуватись насамперед на мігрантах. На його думку, більше уваги слід приділяти групам населення арабського та турецького походження, які вже давно мешкають у Німеччині.

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В інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, що також має вийти в понеділок, Кляйн підкреслив, що "цілком виправдано не дозволяти іммігрувати в нашу країну людям з цінностями, що суперечать нашому вільному демократичному основному ладу". "Але якщо ми зосереджуємо нашу увагу (виключно. - Ред.) на міграції, ми не помічаємо набагато серйознішої частини проблеми - антисемітизм, який вже існує у всіх верствах суспільства, і вади інтеграційної політики в Німеччині", - сказав посадовець, якого цитує AFP.