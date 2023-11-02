Габек вимагає відповіді мусульман на антисемітські акції

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck), який водночас обіймає посаду міністра економіки ФРН, заявив, що безпека Ізраїлю є державною доктриною Німеччини. В опублікованому ввечері в середу, 1 листопада, відео він висловився проти антисемітизму та ненависті до Ізраїлю, а також різко розкритикував антисемітські тенденції серед німецьких мусульман, правих екстремістів та лівих активістів.

Майже 10-хвилинний ролик, розміщений у соцмережах федерального міністерства економіки та захисту клімату вранці 2 листопада набрав мільйони переглядів та тисячі репостів.

"Єврейські громади застерігають своїх членів від відвідування деяких місць заради власної безпеки, і це стається тут, у Німеччині, майже через 80 років після Голокосту", - зазначив Габек. Власне, заснування Держави Ізраїль після злочинів німецького нацизму було обіцянкою захисту євреїв, і Німеччина взяла на себе зобов'язання щодо його виконання, нагадав віце-канцлер. Фраза про те, що безпека Ізраїлю є державною доктриною Німеччини, ніколи не була порожніми словами і не повинна ними ставати, наголосив він.

Габек: Антисемітські акції вимагають жорсткої політичної відповіді

Урядовець рішуче засудив "ненависників Ізраїлю" та тих жителів ФРН, які симпатизують терористичній організації ХАМАС. "Не можна терпіти антисемітизм у будь-якій формі. Масштаби ісламістських демонстрацій у Берліні та інших містах ФРН неприйнятні та вимагають жорсткої політичної відповіді", - упевнений Габек.

Він наголосив, що спалювання ізраїльських прапорів на демонстраціях та "вихваляння терору ХАМАС" є кримінальними злочинами, за які доведеться відповісти в суді. Громадяни інших держав, які їх скоюють, ризикують своїм статусом перебування в Німеччині, застеріг німецький міністр.

Заклик до мусульман ФРН засудити антисемітизм

Водночас Габек закликав мусульманські об'єднання у ФРН "з усією чіткістю дистанціюватися від антисемітизму, щоб не підривати власні вимоги до толерантності". За його словами, деякі об'єднання вже виступили з такими заявами та дистанціювалися від терористичних акцій ХАМАСу та антисемітизму, але вони були у меншості, а деякі з них зробили це, на думку посадовця, недостатньо чітко. "Релігійній нетерпимості немає місця в Німеччині", - заявив він.

Крім того, посадовець розкритикував "укорінений антисемітизм" у Німеччині, зокрема серед деяких лівих політичних сил і навіть серед молодих "активістів". "Боротьба проти колоніалізму не повинна вести до антисемітизму", - наголосив Габек.

У ФРН заборонили діяльність ХАМАСу та мережі "Самідун"

2 листопада глава МВС ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заборонила діяльність у Німеччині радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного в ЄС і США терористичною організацією, а також міжнародної мережі "Самідун", що підтримує її дії. Німецьке крило організації "Самідун" буде розпущене, у цієї організації буде конфісковано всі активи. Кожен, хто братиме участь у діяльності цих організацій, буде притягнутий до відповідальності.

За оцінкою Федерального відомства з охорони конституції, ХАМАС у Німеччині активно підтримують близько 450 осіб, багато з яких мають німецьке громадянство.