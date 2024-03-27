Тест на громадянство ФРН міститиме запитання про Ізраїль

Охочі отримати громадянство ФРН мусять бути готовими до запитання про державу Ізраїль і про Голокост. "Той, хто не поділяє наших цінностей, не зможе отримати німецький паспорт", - каже глава МВС Німеччини Ненсі Фезер.

Охочі отримати громадянство ФРН в майбутньому повинні бути готовими до запитань про державу Ізраїль, про антисемітизм, про Голокост і традиції єврейського життя в Німеччині. Як повідомив у вівторок, 26 березня, тижневик Spiegel, їх включать у тест, який необхідно здати всім, хто хоче стати німецьким громадянином, - Einbürgerungstest.

Коли на території сучасної Німеччини з'явилася перша єврейська громада? Як називається основний релігійний інститут юдеїв? В якому році було засновано державу Ізраїль? З якої причини Німеччина несе особливу відповідальність за долю Ізраїлю? Який штраф загрожує в Німеччині тим, хто заперечує Голокост? Це - приклади запитань, які будуть включені в тест на громадянство ФРН. Відомості, опубліковані журналом Spiegel, підтвердили в міністерстві внутрішніх справ Німеччини.

"Той, хто не поділяє наших цінностей, не зможе отримати німецький паспорт", - вважає глава МВС Ненсі Фезер (Nancy Faeser). За її словами, особлива відповідальність Німеччини в тому, що стосується захисту євреїв і держави Ізраїль, обумовлена злочинами, скоєними німцями за часів націонал-соціалізму. Охочі стати громадянами Німеччини повинні усвідомлювати ступінь відповідальності. "Це усвідомлення має бути чітким і надійним", - наголошує Фезер.