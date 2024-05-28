"Це ганьба". Реакція на расистський скандал на острові у ФРН

Усі учасники скандального відео з престижного німецького курорту належать до "золотої молоді", що викликає в суспільстві побоювання про зростання ксенофобських настроїв серед еліти. Політики вимагають жорстких заходів.

"Зюльт ліворуч угорі, а не праворуч" - з таким плакатом, що натякає, з одного боку, на географічне розташування острова, а з іншого - на політичну орієнтацію його мешканців, прийшла учасниця акції протесту, що відбулася на одному з найдорожчих і найпрестижніших курортів Німеччини - у Кампені, що на острові Зюльт, у неділю, 26 травня. За даними поліції, близько 80 місцевих жителів у такий спосіб висловили своє ставлення до ксенофобського скандалу, що розгорівся на Трійцю в елітарному клубі Pony.

Що сталося на Зюльті?

Згідно з відеороликом, що став вірусним, щонайменше п'ятеро з майже 500 учасників вечірки, присвяченої відкриттю туристичного сезону на Зюльті, скандували расистські гасла під пісеньку італійського діджея Джіджі Д'Агостіно "L'Amour Toujours".

Клуб Pony на острові Зюльт у Північному морі Фото: Schoening/picture alliance

Правоохоронні органи Німеччини, які проводять розслідування за фактом розпалювання національної ненависті, вже з'ясували імена учасників скандального відео, на якому, серед інших, студентка Еліза Марія К. з Гамбурга (Elisa Maria K. ) скандує: "Іноземці - геть!" на камеру свого друга, рекламник Моріц Н. (Moritz N.) з Баварії піднімає праву руку з натяком на нацистське привітання й натякає жестом на гітлерівські вусики, а Крістіан М. (Christian M.) з Мюнхена кричить: "Німеччина для німців" з келихом дорогого коктейлю в руці.

Той факт, що всі ці люди належать до так званої "золотої молоді", схоже, шокував Німеччину найбільше. Це була "еліта країни", "багаті молоді люди, які, мабуть, не засвоїли в процесі виховання, що не можна розпалювати ненависть до інших", заявив в ефірі медіакомпанії ARD колишній кандидат у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет (Armin Laschet), назвавши те, що сталося під час вечірки на Зюльті, "позамежним і огидним" в усіх сенсах.

Скандальне відео з Зюльта - "ганьба для Німеччини"

Схожу реакцію продемонстрували й інші німецькі політики. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) рішуче засудив расистські висловлювання учасників вечірки. "Цілком очевидно, що подібні гасла огидні, вони неприйнятні", - заявив Шольц, зазначивши, що всі дії влади мають бути спрямовані саме на те, щоб не допустити поширення подібної ідеології.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) вважає, що подія кидає тінь на країну загалом. "Той, хто вигукує нацистські гасла, - ганьба для Німеччини", - наголосила вона в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke. Необхідно зрозуміти, "чи маємо ми справу з людьми, які живуть у паралельному суспільстві, що нехтує процвітанням і цінностями нашої конституції", а також те, що спонукає таких людей робити "настільки огидні расистські заяви на публіці", сказала глава МВС.

А ось уповноважений уряду Німеччини з боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein) вважає, що людиноненависницька ідеологія тепер цілком очевидно є "частиною поп-культури". І, що важливо, вважає Кляйн, вона соціально прийнятна в середовищі, яке повинно усвідомити, що іноземці роблять значний внесок у процвітання країни.

З ним згодна Анна Райтнауер (Anna Reitnauer), представниця Молодіжного форуму Німецько-ізраїльського товариства Франкфурта. "У нас є фундаментальна проблема расизму та антисемітизму серед молодого покоління. Ви можете зустріти це всюди, зокрема на міських святах, у школах та університетах. Але ви не бачите жодних відеороликів про це", - зазначила вона.

Підтвердженням її слів може стати ціла низка аналогічних інцидентів, що сталися останнім часом. Лише за два дні після скандалу в Pony стало відомо, що подібні расистські вигуки під ту ж саму пісню лунали і в сусідньому клубі Rotes Kliff. На відміну від першого інциденту, працівники клубу вигнали расистів і заборонили їм відвідувати заклад надалі. Аналогічний інцидент стався на святі в баварському Ерлангені, де двоє чоловіків у віці 21 і 26 років також вигукували расистські гасла під мелодію тієї самої пісні. За цим фактом розпочато розслідування.

Сам автор пісні також шокований тим, що відбувається. "Моя пісня L'Amour Toujours - про прекрасне, велике і сильне почуття любові, яке об'єднує людей", - заявив Джіджі Д'Агостіно.

Перші наслідки для учасників скандального відео

Уже відомо, що деякі учасники інциденту на Зюльті позбулися роботи. Популярна блогерка з Гамбурга Мілена Карл (Milena Karl) заявила, що звільнила свого співробітника, який був на скандальному відео. "Я сама походжу із сім'ї мігрантів і як майбутня мати бачу, що все, що можна побачити в цьому відео, представляє суспільство, в якому я не хочу виховувати свою дитину", - пояснила вона це рішення своїм 820 тисячам підписників у соціальній мережі Instagram.

Рекламне агентство Serviceplan Group також оголосило, що звільнило одного зі співробітників, який був помічений на відео.

У Німеччині зростають прояви расизму та ксенофобії: правоекстремістська акція (фото з архіву) Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

Армін Лашет вважає, що подібні дії - оприлюднення імен людей, які вчинили ксенофобські вчинки, звільнення їх з роботи - мають поширюватися на будь-які расистські інциденти, чи то антисемітські акції, чи то вимоги створити в Німеччині халіфат.

Публічні вибачення учасників скандалу

Один із учасників скандального ролика вже вибачився. "Я прошу вибачення у всіх, кого ми могли образити цим", - написав він у соціальних мережах. За його словами, йому соромно за те, що сталося. Молодий чоловік заявив, що добровільно здався поліції і готовий понести покарання.

Голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) заявила, що стосовно учасників скандального відео може бути застосовано "максимальне покарання". За розпалювання національної ненависті у Німеччині передбачено до п'яти років позбавлення волі.