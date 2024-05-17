Війни, Росія, біженці: Чому молодь Німеччини- за АдН?

У чому причина злету популярності правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" у молоді? Як це пов'язано з економікою ФРН, війною РФ проти Україні та соцмережами? Інтерв'ю з автором дослідження.

Німецька молодь різко поправішала, про це свідчить актуальне соціологічне дослідження. Незадовго до виборів до Європарламенту, запланованих на 9 червня, у Німеччині обговорюють резонансні дані опитування щодо настроїв покоління Z, або "зумерів", тобто тих, хто народився в епоху цифровізації - не плутати із Z як символом війни Росії проти України. Політичні симпатії тих, кому сьогодні від 14 до 29 років, зсунулися праворуч, найпопулярніша в цій групі населення - правопопулістська, частково визнана правоекстремістською, антиєвропейська, антимігрантська та проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Опубліковане у квітні дослідження Jugend in Deutschland 2024 показало, що рівень підтримки АдН становить 22 відсотки. Це майже вдвічі більше, ніж у 2023 і 2022 році (12 і 9 відсотків відповідно). На другому місці з 20 відсотками - опозиційний консервативний блок ХДС/ХСС. Популярність правлячої "світлофорної" коаліції - Зелених, соціал-демократів і лібералів - упала. Про результати дослідження DW поговорила з одним із його співавторів Кіліаном Гампелем (Kilian Hampel).

DW: Ваше дослідження показало, що німецька молодь загалом стала більш песимістичною, невдоволення політичним та економічним розвитком зросло. Найбільше молодих турбує інфляція, на другому місці - війни в Україні та на Близькому Сході, на третьому - дорожнеча/нестача житла. Це не сильно відрізняється від негативних настроїв суспільства загалом. Один із головних ваших висновків - молодь сильно поправіла. Що це означає? Як ви це пояснюєте?

Кіліан Гампель: Це тренд не тільки серед молоді, але молодь досить довго йому чинила опір. Тепер напрямок змінився, це пов'язано з тим, що молодь дуже незадоволена своїм становищем. Зрушення праворуч ми зафіксували на прикладі ставлення до партій. Опитування проводилося в січні-лютому 2024 року, незадовго до масових протестів у Німеччині проти ультраправих, гадаю, що сьогодні показники були б нижчими. Але загалом настрої не змінилися.

Партія "Альтернатива для Німеччини" лідирує у вашому опитуванні, її популярність зросла за два роки майже вдвічі, але схожі показники в усіх вікових групах. Чим АдН приваблива для молоді?

22 відсотки в АдН серед молоді - це мінус голоси тих, хто не піде голосувати. Якщо залишити їхні голоси, то показник АдН становитиме 14,5 відсотка, але вона залишиться на першому місці. АдН вміє успішно звертатися до молоді, прямо говорити про те, що її турбує. Невдоволення молоді зросло, вона вважає, що політики її не бачать, не враховують її інтереси, тому вона сильно незадоволена урядом. Невдоволення політичною ситуацією загалом на рекордному рівні. Коли невдоволення в країні зростає на всіх рівнях, це завжди покращує позиції опозиції. Це видно на прикладі АдН і ХДС/ХСС. Це нормальний процес, але АдН при цьому ще й вдається успішно спілкуватися з молоддю, використовуючи цифрові технології. АдН з великим відривом лідирує за активністю в TikTok. Інші партії підтягнулися вже останнім часом, віцеканцлер Роберт Габек (Robert Habeck) завів акаунт у TikTok, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Кіліан Гампель Фото: Marco Urban

Ваше дослідження показало, що соцмережі - джерело новин номер один для німецької молоді. Можливо, сила АдН якраз у слабкості інших?

Так, у тому числі. АдН побачила, що інші там малоактивні, і почала, наприклад, робити стріми своїх пресконференцій, просто з мобільного телефону. Інші партії, можливо, думали, що молодих це не цікавить.

Вважається, що в соцмережах легко поширювати неправду, напівправду і пропаганду. Чи знайшли ви підтвердження тому, що молодь там легше обдурити?

Ми це в деталях не вивчали, але помітили, що кількість тих, хто використовує TikTok, серед прихильників АдН дуже висока. Ми також помітили, що відео в TikTok дуже прості, це доступна молоді мова, у АдН це добре виходить. Фрази на кшталт "уряд працює проти тебе" набагато ефективніші, ніж суха мова бюрократії.

У вашому дослідженні є така фраза: "Особливо АдН, схоже, виграє від того, що підтримує Росію у війні проти України і цим створює враження, що може відновити політичну та економічну стабільність". АдН стримано засуджує вторгнення РФ в Україну, закликає до закінчення війни шляхом дипломатії, виступає проти постачань Києву зброї, за зняття санкцій з Росії та відновлення газопроводів Північний потік. Чому ви вважаєте, що саме позиція АдН щодо війни Росії проти України знаходить відгук у молодих німців?

Війна Росії проти України багатьох шокувала, налякала, ми це давно фіксували. Але й призвела для багатьох до безпосередніх наслідків. Молодь опинилася в скрутному економічному становищі. У заможній країні, де здавалося, що про загрозу бідності можна не турбуватися, зріс відсоток молодих людей, які побоюються бідності. Інфляція вдарила по багатьох. Крім того, не так давно була пандемія Covid-19. І відразу після цього - фінансові проблеми. У багатьох це викликало відчуття безсилля. Перспектива того, що це можна якось змінити, дуже приваблива. Тому, як показало наше дослідження, люди готові підтримувати АдН. Це не пов'язано прямо зі сторонами у війні, з підтримкою Росії або непідтримкою України. Це набагато більше пов'язано з бажанням поліпшити власне становище.

Ви запитували конкретно про ставлення молодих німців до війни Росії в Україні? Один із пунктів у вашому дослідженні - війни в Україні та на Близькому Сході, ви їх об'єднали. Результат - друге місце у "списку тривог". Що саме турбує молодь - страх бути призваним до армії чи економічні наслідки, про які ви говорили?

Окремо по Україні ми опитували у 2022 і 2023 році. Це дуже сильні побоювання. Вони стосуються насамперед економіки, зростання цін, але є й конкретні побоювання за життя - 34 відсотки очікують, що в майбутньому їм особисто доведеться побоюватися війни. Приблизно чверть тоді сказали, що побоюються розширення війни за рахунок Німеччини. 15 відсотків побоюються бути призваними в армію.

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Спостерігаючи за реакцією в Німеччині, може скластися враження, що сама по собі війна в Україні мало цікавить молодь. Її більше турбують економічні наслідки. Хоча вважається, що молодь легко виходить на акції, молодіжні протести проти війни здаються менш масовими, ніж на захист від зміни клімату. Іншими словами, страх зміни клімату сильніше змушує виходити на вулиці, аніж війна в Європі недалеко від Німеччини з десятками і сотнями тисяч загиблих. Це так? У 1960-ті роки молодь, зокрема в Німеччині, масово виходила на акції протесту проти війни у В'єтнамі. Чому зараз по-іншому?

Я не можу повністю це пояснити, але думаю, що зміна клімату в чомусь ближча. Молодь звинувачує в цьому бізнес і звертається безпосередньо до нього або закликає змінити спосіб життя. Щодо Росії молодь відчуває безсилля, вони не можуть напряму виходити на демонстрації проти РФ. Я припускаю, що вони не вірять у можливість особисто щось змінити. Я б не сказав, що зміни клімату сильніше турбують молодих, ніж війна. У нашому опитуванні побоювання війни йде попереду.

Давайте поговоримо про міграцію. У вашому дослідженні ви пишете, що побоювання через міграцію сильно зросли. Ваш співавтор, професор Клаус Гурельманн (Klaus Hurrelmann) в інтерв'ю газеті Die Welt сказав, що якщо раніше питання міграції хвилювали переважно населення похилого віку, то зараз це турбує і молодих. Він вважає, що це пов'язано з українськими біженцями, які додалися до загального потоку мігрантів. Ви це заміряли?

Є непрямі індикатори. Коли 2015 року була перша велика хвиля мігрантів, економічна ситуація в Німеччині була набагато кращою. У людей була велика готовність допомогти, поділитися. Зараз ситуація набагато гірша, у людей відчуття, що їхня ситуація погіршилася. Це психологія - коли вам погано, ви менш здатні щось дати іншим. Крім того, риторика АдН спрямована на те, щоб лякати мігрантами. Усе разом призводить до того, що молодь побоюється потоків біженців. Які саме біженці до цього призвели, з якої країни - ми цього в деталях не заміряли, це інтерпретація Клауса Гурельмана. Загалом побоювання міграції однозначно посилилися.

Приблизно третина молодих німців - самі вихідці з сімей мігрантів. Але дуже багато хто у вашому дослідженні (30 відсотків), підтримали антимігрантську тезу про те, що нібито "держава більше дбає про мігрантів, ніж про німців, які потребують допомоги". Як це пояснити?

Молодь неоднорідна. Серед тих, у кого немає німецького громадянства, підтримка цієї тези набагато нижча. Серед тих, у кого подвійне громадянство, - вища. Деякі партії, і АдН, звертаються до молодих мігрантів і кажуть їм, що, мовляв, якщо мігрантів стане більше, вам може бути гірше. Мігранти в це частково вірять. Але загалом підтримка АдН серед вихідців із середовища мігрантів набагато нижча, ніж серед тих, у кого немає міграційного коріння.