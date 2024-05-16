У ФРН зростає тиск на партію "Альтернатива для Німеччини"

Партія АдН зазнала другої поразки в суді. Її фронтмен має сплатити штраф за використання нацистського гасла. Крім того, АдН залишається "підозрюваною у правому екстремізмі".

У Німеччині ніколи не вщухали дебати про можливу заборону правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), окремим членам якої закидають у тому числі й тісні відносини з РФ. Але після двох поразок у суді вони залунали значно гучніше. Так, 14 травня політик від АдН Бйорн Геке (Björn Höcke) був засуджений районним судом Галле до штрафу в розмірі близько 13 тисяч євро.

Судді визнали доведеним, що в травні 2021 року цей політик виголосив на мітингу в східнонімецькому місті Мерзебурзі заборонене гасло "Alles für Deutschland" ("Усе для Німеччини"), яким користувалися загони штурмовиків СА партії НСДАП. Такі дії ультраправого політика суд розцінив як використанням символіки антиконституційних і терористичних організацій, що підпадає під дію статті 86а Кримінального кодексу Німеччини. Сам Геке історик за освітою і колишній вчитель історії, а проте заперечує, що знав про походження цього забороненого гасла.

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13 травня Вищий адміністративний суд Мюнстера (OVG) вже відхилив позов партії на класифікацію Федеральним відомством із захисту конституції (BfV), згідно з якою ця політсила підозрюється у правому екстремізмі. Федеральне відомство зі захисту конституції є національною контррозвідувальною службою, що підпорядковується МВС.

У Саксонії АдН - це більше, ніж просто підозрювані в правому екстремізмі

"Тепер перспективи успіху процедури заборони повинні бути розглянуті в конкретних термінах", - прокоментувала цю судову ухвалу щодо позначення АдН міністерка юстиції Саксонії Катя Майєр (Katja Meier). У її федеральній землі ця партія вже вважається "точно правоекстремістською". Тож земельне відомство із захисту конституції, яке відповідає за цю справу, переконане, що тут ідеться про більше, ніж просто випадок підозри в правому екстремізмі.

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Попри такі обставини, не виключено, що АдН може стати найсильнішою політичною силою на земельних виборах у Саксонії, призначені на вересень цього року. Згідно з соціологічними опитуваннями, нині вона випереджає Християнсько-демократичний союз (ХДС), представники якого безперервно обіймали посаду прем'єр-міністра в Саксонії з часу возз'єднання Німеччини в 1990 році.

Саксонський прем'єр Кречмер вважає керівництво АдН правоекстремістським

Так само чинний керівник саксонського уряду Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) сказав у інтерв'ю медіагрупі Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) щодо АдН наступне: "Можливо, не кожен виборець і не кожен член партії є правим екстремістом. Але керівництво, дух, безумовно, є такими".

Після поразки АдН у суді депутат Бундестагу від Саксонії Марко Вандервітц (Marco Wanderwitz) оголосив, що ініціюватиме в німецькому Бундестазі пропозицію про заборону цієї партії. Вандервітц, який так само представляє християнських демократів, пояснив свою ініціативу виданню Zeit Online тим, що розростання впливу АдН більше не можна стримувати політичними засобами, особливо на сході країни.

Правники теж застерігають від загрози АдН

Так само експерт-правознавець Гендрік Кремер (Hendrik Cremer) з Німецького інституту прав людини в Берліні поділяє позицію законодавця Вандервіца щодо цього питання. Сам Кремер давно застерігає від недооцінки АдН.

У лютому вийшла його книга про цю партію під назвою "Чим довше ми мовчатимемо, то більше нам знадобиться мужності". Цією роботою адвокат хоче підкреслити, наскільки небезпечною він вважає АдН.

Про цю політсилу досі часто говорять як про правопопулістську партію або лише частково ультраправу. Її цілі також відносно рідко висвітлюються у ЗМІ, нарікає Кремер в інтерв'ю DW. "Готовність до насильства часто замовчується. Тож має стати набагато, значно зрозуміліше, який курс зараз там переважає. Це потрібно точно визначити", - каже він.

У чатах АдН говорять про "злочинців при владі"

У своїй книзі правник-експерт щодо АдН аналізує радикалізацію цієї партії. Зокрема, він посилається на заклики до насильства в чат-групах, до яких належали також численні члени земельних парламентів - ландтагів, а також Бундестагу.

На цих форумах говорили про "злочинців при владі" і висловлювали думки на кшталт: "Ми не досягнемо тут зміни курсу без повалення влади і революції".

Тож Кремер вважає рішення, оголошене Вищим адміністративним судом Мюнстера, який класифікував АдН як підозрювану правоекстремістську організацію, таким, що його треба було ухвалити вже давно. "На мою думку, слід також зробити наступний крок, а саме класифікувати всю АдН як організацію правоекстремістського спрямування", - каже він. Поки що це стосується лише Саксонії, Саксонії-Ангальт і Тюрингії, тобто трьох з 16 федеральних земель.

"Брандмауер" з дірками

Німецькі політичні партії, представлені в Бундестазі, неодноразово запевняли у відхиленні будь-якої співпраці з АдН. У цьому випадку в Німеччині часто говорять про "брандмауер" щодо цієї політичної сили. Кремер наголошує, що в "брандмауер" для АдН, на який посилаються всі інші партії, є лазівки. Це особливо помітно на муніципальному рівні. "Однак це абсолютно необхідно. Це основна передумова для того, щоб мати можливість ефективно протистояти АдН взагалі", - зазначає правник. Крім того, йому важко зрозуміти будь-які сумніви щодо успішності процедури заборони партії. Тому Кремер виступає за ретельний розгляд заяви та її подання.

Його книга про партію "Альтернатива для Німеччини" закінчується таким висновком: "Настав час, щоб суспільство визнало небезпеку, яку становить АдН. Ще не надто пізно. Але час тисне".