Суд оштрафував Бйорна Геке з АдН за нацистське гасло

Земельний суд німецького міста Галле засудив політика від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Бьорна Геке до штрафу розміром 13 тисяч євро за використання нацистського гасла.

Земельний суд німецького міста Галле засудив політика від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Бьорна Геке (Björn Höcke) до штрафу розміром 13 тисяч євро за використання нацистського гасла.

52-річний Геке відкинув звинувачення в тому, що він свідомо використовував заборонене у ФРН гасло "штурмових загонів" (SA) НСДАП. Йдеться про промову політика, виголошену в травні 2021 року в Мерзебурзі у федеральній землі Саксонія-Ангальт, яку Геке закінчив словами: "Все для нашої батьківщини, все для Саксонії-Ангальт, все для Німеччини". Остання частина цієї фрази - "все для Німеччини" (нім. - alles für Deutschland) - належить до заборонених в країні гасел часів націонал-соціалізму.

Рішення суду не є остаточним, захист Геке може подати на нього апеляцію протягом тижня, зазнчає агенція dpa.

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Головуючий суддя Ян Штенґель (Jan Stengel) заявив під час засідання, що суд переконаний, що Геке знав, що гасло SA заборонене, і все одно використав його. "Ви красномовна, розумна людина, яка знає, що говорить", - сказав Штенґель.

Після оголошення вироку у прокуратурі заявили, що розглянуть можливість подачі апеляції. У своєму клопотанні прокуратура вимагала покарання у вигляді умовного позбавлення волі строком на шість місяців. Те, що Геке не знав, що гасло заборонене, видається непереконливим і неправдоподібним, пояснив прокурор Бенедікт Бернцен (Benedikt Bernzen). Якщо вирок набуде чинності, Геке вважатиметься особою, яка має судимість.

Геке є лідером осередку АдН у Тюрингії. Партія притримується жорсткої антиімміграційної позиції та набирає популярність на тлі збільшення занепокоєння багатьох німецьких виборців збільшенням кількості людей прохачів притулку в країні. Очікується, що цей вирок не матиме прямих наслідків для висунення Геке на майбутніх земельних виборах у Тюрінгії 1 вересня.

Скандали навколо АдН

Напередодні виборів до Європарламенту навколо АдН розгорнулася низка скандалів. Видання Correctiv у січні повідомило, що правопопулісти провели таємну зустріч із неонацистами та правими радикалами, на якій обговорювали серед іншого виселення біженців та іноземців із ФРН. Після публікації у Німеччині зчинилася хвиля протестів проти правих екстремістів і розгорілася дискусія про можливість заборони АдН. У демонстраціях, що відбулися у багатьох містах Німеччини, брали участь сотні тисяч людей.

Ще один скандал пов'язаний із підозрами у зв'язках з РФ та Китаєм депутата Європарламету від АдН Максиміліана Кра (Maximilian Krah). Прокуратура Дрездена розпочала попереднє розслідування проти Кра за підозрою в отриманні грошей із цих двох країн. Крім того, Федеральна прокуратура Німеччини веде розслідування щодо колишнього співробітника Кра за підозрою у шпигунстві на Китай.

У лютому 2024 року адміністративний суд Кельна підтвердив ухвалене раніше рішення Федерального відомства з охорони конституції про визнання екстремістською організації "Молода альтернатива" - молодіжного крила АдН.